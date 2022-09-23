Первое заседание Молодежного парламента: Выборы председателя, новый регламент и актуальная повестка

В Мариинском дворце прошло первое заседание Молодежного парламента. Участники тайным голосованием выбрали председателя. Большинство голосов отдано за Дмитрия Агафонова – выпускника Северо-Западного института управления РАНХиГС. Также назначены секретарь и пресс-секретарь нового совещательного органа. Ими стали Евгений Бойцов и Никита Капитонов. Молодых парламентариев приветствовали спикер Законодательного Собрания Петербурга Александр Бельский, председатель постоянной комиссии по молодежной политике, делам общественных объединений и цифровизации ЗС СПб, депутат Андрей Малков и первый заместитель председателя Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Ксения Посылаева.
Председатель Молодежного парламента Дмитрий Агафонов обозначил ближайшие направления работы. В программе – организация встреч с депутатами, проведение в школах открытых уроков по профориентации и финансовой грамотности, открытых лекций, подготовка спортивных турниров, форумов и культурных мероприятий.
Отметим, Молодежный парламент – совещательный и консультативный орган при Законодательном Собрании Петербурга. В состав вошли 50 человек, из которых 18 выдвинули парламентские партии, а 32 проходили конкурсный отбор.