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Первое заседание Молодежного парламента: Выборы председателя, новый регламент и актуальная повестка

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Опубликовал: Вадик Котов
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ЗАКС
Первое заседание Молодежного парламента: Выборы председателя, новый регламент и актуальная повестка

В Мариинском дворце прошло первое заседание Молодежного парламента. Участники тайным голосованием выбрали председателя. Большинство голосов отдано за Дмитрия Агафонова – выпускника Северо-Западного института управления РАНХиГС. Также назначены секретарь и пресс-секретарь нового совещательного органа. Ими стали Евгений Бойцов и Никита Капитонов. Молодых парламентариев приветствовали спикер Законодательного Собрания Петербурга Александр Бельский, председатель постоянной комиссии по молодежной политике, делам общественных объединений и цифровизации ЗС СПб, депутат Андрей Малков и первый заместитель председателя Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Ксения Посылаева.

– Работа в Молодежном парламенте позволяет иметь прямой доступ  к депутатам,  фракциям, комитетам и комиссиям Законодательного Собрания. Вы можете влиять на процессы, происходящие в нашем городе, формировать его будущее. Важно наладить эффективное взаимодействие с представителями исполнительной власти, набраться опыта, попробовать себя в выборах органов местного самоуправления. Необходимо знакомиться с практикой других молодежных парламентов, которые находятся как в Российской Федерации, так и за ее пределами. Это будет способствовать установлению прочных связей между регионами и поможет вам в работе, – сказал Александр Бельский.

Председатель Молодежного парламента Дмитрий Агафонов обозначил ближайшие направления работы. В программе – организация встреч с депутатами, проведение в школах открытых уроков по профориентации и финансовой грамотности, открытых лекций, подготовка спортивных турниров, форумов и культурных мероприятий.

– Я шел сюда с четкой целью – приложить максимум усилий для того, чтобы Молодежный парламент стал в том числе площадкой для самореализации молодых людей со всего города. Уверен, предстоящие два года работы нашего состава будут крайне насыщенными  и продуктивными, – сказал он.

Отметим, Молодежный парламент – совещательный и консультативный орган при Законодательном Собрании Петербурга. В состав вошли 50 человек, из которых 18 выдвинули парламентские партии, а 32 проходили конкурсный отбор.

Источник: ЗАКС
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