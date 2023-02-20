Александр Бельский принял участие в работе комиссии Совета законодателей

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский принял участие в заседании Комиссии Совета законодателей по координации законотворческой деятельности и мониторингу законодательства. Парламентарии обсудили формирование молодежных парламентов при законодательных органах субъектов Российской Федерации.

- Я рад был поделиться с коллегами нашим опытом создания Молодежного парламента при Законодательном Собрании. Сегодня это уже зрелый совещательный орган, полностью вошедший в рабочий режим. Инициативы молодых депутатов являются достаточно продуманными с правовой точки зрения и востребованными с позиций социально-экономической политики Петербурга. Для нас это прежде всего инструмент, который помогает выстроить прямой и открытый диалог между молодежью нашего города и представителями власти, создать эффективные каналы обратной связи. Я приветствую решение комиссии Совета законодателей разработать единый стандарт работы молодежных парламентов для всей России. Это значительно повысит их эффективность, сделает взаимодействие власти с молодежью более упорядоченным, не «для галочки». Мы обязаны прислушиваться к новому поколению россиян, ведь наша задача – работать ради будущего, - прокомментировал итоги заседания председатель ЗС СПб.

Молодежный парламент при Законодательном Собрании Санкт-Петербурга избран в июне 2022 года. Он является совещательным и консультативным органом, действующим на общественных началах. В нем состоят 50 депутатов, работают 6 постоянных комиссий. Основные задачи Молодежного парламента СПб – подготовка предложений по совершенствованию законодательства в сфере защиты прав, свобод и законных интересов молодежи, содействие в формировании и реализации городской молодежной политики, приобщение молодых людей к парламентской деятельности и формирование у них активной гражданской позиции. По состоянию на 14 февраля 2023 года Молодежным парламентом подготовлено более 10 законодательных инициатив, из них большая часть уже рассматривается постоянными органами ЗС СПб.