ента новостей

15:11
В Ленобласти иномарка вылетела в кювет. Водителя деблокировали спасатели
14:54
В Петербурге представлены элементы РСЗО HIMARS, обнаруженные росгвардейцами
14:39
Александр Бельский принял участие в работе комиссии Совета законодателей
14:35
Адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости c 20 по 28 февраля
14:33
В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту применении насилия в отношении представителя власти
14:29
В Петербурге депутаты-единороссы провели патриотические уроки для школьников
14:27
Военкор Котенок рассказал о продвижении «вагнеровцев» под Бахмутом
13:56
В Петербурге мужчина стал тратить деньги с найденой карты и получил 1 года лишения свободы условно
13:27
В Петербурге стартовала акция «Всё для Победы!»
13:24
В Ленобласти расширяют трассу А-181 «Скандинавия»
13:20
В Ленобласти изменится график детских выплат
13:14
В Петербурге полицейские пресекли деятельность организованной группы интернет-мошенников
11:11
Что с модернизацией поликлиник?
10:39
Поговорят о важном с родителями
10:23
В Петербурге задержали хулигана, стрелявшего из охолощённого пистолета из окна автомобиля
10:19
В центре Петербурга задержан хулиган, применивший в ходе драки травматическое оружие
10:04
«Газпром» будет активно работать с КНР
09:55
Турист погиб при нападении акулы у побережья Новой Каледонии
09:49
В Ленобласти после пожара в доме обнаружено обгоревшее тело человека
09:32
В Ленобласти четыре человека погибли и трое пострадали в жутком ДТП под Выборгом
23:31
Без Клюки волейбольный «Зенит» уступил «Белогорью» 1–3
20:17
СКА крупно победил «Трактор» и перевалил за 100 очков в регулярном чемпионате
17:15
В Петербурге задержали подозреваемых в ограблении АЗС
15:21
В Павловске задержали подозреваемого в угоне каршеринга
15:10
После резонанса в СМИ СК РФ решил возобновить проверки по «Даче Фаберже» в Петербурге
13:58
В Петербурге задержали грабителя
13:16
Для членов семей мобилизованных военнослужащих организовали медосмотры
13:13
В Красносельском районе иномарка сбила 12-летнего мальчика
12:40
У жителя Тосно под шкафом нашли пистолет-пулемет
12:33
В Петербурге пенсионерка «инвестировала» в аферистов более 5,5 миллионов рублей
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Политика » Александр Бельский принял участие в работе комиссии Совета законодателей

Александр Бельский принял участие в работе комиссии Совета законодателей

0
54
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗАКС
Александр Бельский принял участие в работе комиссии Совета законодателей

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский принял участие в заседании Комиссии Совета законодателей по координации законотворческой деятельности и мониторингу законодательства. Парламентарии обсудили формирование молодежных парламентов при законодательных органах субъектов Российской Федерации.

- Я рад был поделиться с коллегами нашим опытом создания Молодежного парламента при Законодательном Собрании. Сегодня это уже зрелый совещательный орган, полностью вошедший в рабочий режим. Инициативы молодых депутатов являются достаточно продуманными с правовой точки зрения и востребованными с позиций социально-экономической политики Петербурга. Для нас это прежде всего инструмент, который помогает выстроить прямой и открытый диалог между молодежью нашего города и представителями власти, создать эффективные каналы обратной связи. Я приветствую решение комиссии Совета законодателей разработать единый стандарт работы молодежных парламентов для всей России. Это значительно повысит их эффективность, сделает взаимодействие власти с молодежью более упорядоченным, не «для галочки». Мы обязаны прислушиваться к новому поколению россиян, ведь наша задача – работать ради будущего, - прокомментировал итоги заседания председатель ЗС СПб.

Молодежный парламент при Законодательном Собрании Санкт-Петербурга избран в июне 2022 года. Он является совещательным и консультативным органом, действующим на общественных началах. В нем состоят 50 депутатов, работают 6 постоянных комиссий. Основные задачи Молодежного парламента СПб – подготовка предложений по совершенствованию законодательства в сфере защиты прав, свобод и законных интересов молодежи, содействие в формировании и реализации городской молодежной политики, приобщение молодых людей к парламентской деятельности и формирование у них активной гражданской позиции. По состоянию на 14 февраля 2023 года Молодежным парламентом подготовлено более 10 законодательных инициатив, из них большая часть уже рассматривается постоянными органами ЗС СПб.

Источник: ЗАКС
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

23-09-2022, 16:42
Первое заседание Молодежного парламента: Выборы председателя, новый регламент и актуальная повестка
24-10-2022, 15:29
В Петербурге создан оперативный штаб в связи с режимом базовой готовности
7-12-2022, 15:51
Молодежные парламенты Петербурга и ДНР заключили Соглашение о сотрудничестве
27-04-2015, 20:06
В Таврическом дворце Матвиенко и Нарышкин приняли участие в Совете законодателей
16-02-2023, 12:22
Александр Бельский встретился с Государственным секретарем Союзного государства России и Белоруссии
31-05-2022, 15:52
Кандидатов в Молодежный парламент ждет третий этап

Происшествия на дорогах

0
48
Сегодня, 15:11
В Ленобласти иномарка вылетела в кювет. Водителя деблокировали спасатели
0
90
Сегодня, 09:32
В Ленобласти четыре человека погибли и трое пострадали в жутком ДТП под Выборгом
0
127
Вчера, 13:13
В Красносельском районе иномарка сбила 12-летнего мальчика
0
201
18-02-2023, 12:04
В Ленобласти на трассе «Кола» иномарка напоролась на ограждение
Наверх