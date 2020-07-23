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Питерец.ру » Политика » Возраст молодежи увеличат до 35 лет после принятия закона «О молодежной политике»

Возраст молодежи увеличат до 35 лет после принятия закона «О молодежной политике»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
© CC0
В Государственную Думу внесен проект федерального закона «О молодежной политике в Российской Федерации»

С помощью закона сфера молодежной политики наконец-то обретет фундамент для регулирования правоотношений на федеральном, региональном и муниципальном уровнях с активным привлечением молодежи к решению значимых для нее вопросов.

В проекте закона определяются цели, принципы, основные направления и формы реализации молодежной политики, круг субъектов, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики и их компетенции, а также вопросы информационного обеспечения и мониторинга реализации молодежной политики.

Законопроект призван закрепить единый понятийный аппарат, используемый в сфере молодежной политики, в том числе понятия «молодежь (молодые граждане)», «молодая семья», «молодежные общественные объединения» с определением единых возрастных критериев – 35 лет (сегодня критерий возраста молодёжи отличается в различных регионах РФ).

Повышение возраста молодежи до 35 лет позволит увеличить численность молодых граждан, что даст возможность большему числу граждан воспользоваться мерами поддержки, предусмотренными государством.

Работа над документом началась в 2019 году членами рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по направлению «Молодежная политика». Членом этой рабочей группы является Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, и по его поручению в работе группы принимала участие председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Юлия Аблец. В течение первого полугодия 2020 года законопроект был доработан с учетом поступивших предложений от регионов России, детских и молодежных общественных объединений и движений.

Молодая семья занимает одно из первых мест в категории семей, нуждающихся в особой помощи. Молодая семья, как правило, находится в более сложном материальном положении, нуждается в государственной поддержке. Сейчас понятие молодых семей относится, прежде всего, к жилищным программам (субсидии на покупку жилья). Принятый федеральный закон, кроме финансовой поддержки содержит единые социальные гарантии для молодых семей.

«Сейчас молодежная политика регулируется различными подзаконными нормативными правовыми актами и региональными законами, поэтому единый общероссийский закон просто необходим. Он позволит развивать молодежную политику в едином ключе по всей стране, обеспечит выполнение единых стандартов. Реализация системообразующего подхода особенно актуальна после того, как понятие молодежной политики и молодежь как категорию внесли в Конституцию России. Хочу отметить, что многие предложения от Санкт-Петербурга были включены в итоговый проект закона. Следующим логичным шагом могут стать единые стандарты для инфраструктуры реализации молодежной политики, в том числе молодежных пространств. Для Петербурга это очень актуально, ведь наш город – один из не многих в стране имеет разветвленную систему молодежных учреждений. Молодежные центры и клубы, где можно бесплатно заниматься, есть в каждом районе Петербурга – 334 клуба в пешей доступности. И в этом году мы активно развиваем 2 городских молодежных пространства: «ЛЕГКО» и «ПРОСТО» - они соответствуют потребностям современного молодого человека в творческом развитии, и хочется, чтобы все городские молодежные учреждения стали привлекательными для молодежи», - рассказывает председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Юлия Аблец.
Источник: Комитет по молодежной политике
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