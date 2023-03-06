В квитанции по взносам за капитальный ремонт домов появятся пени

С марта 2023 года в едином платежном документе ЕИРЦ СПб изменилось отображение пени по взносам на капитальный ремонт. Теперь в квитанции начнет отображаться полный объем пени – на всю сумму просроченной задолженности.

Пени появятся напротив строчки Фонда в двух графах: «баланс на начало периода» и «исходящий баланс», а также в справочном блоке – в нём собственник увидит общую сумму пени по всем организациям в квитанции.

Ранее пени рассчитывались только после погашения задолженности по взносу на капремонт и отображались в квитанции за следующий после оплаты месяц. Это вызывало непонимание у жителей.

Теперь горожане будут видеть объем пени за непогашенную задолженность. Величина пени рассчитывается на последний день месяца.

Актуальная сумма пени на конкретную дату всегда доступна для оплаты на обновленном сайте Фонда в сервисах «Личный кабинет» (https://fkr-spb.ru/user) и «Проверить и оплатить задолженность» (https://fkr-spb.ru/pay).

Внести пени без комиссии Фонд рекомендует такими основными способами:

• Через вышеозначенные сервисы на сайте Фонда

• Через сайт, сервисы и офисы ЕИРЦ СПб. При оплате в офисе важно озвучить намерение погасить пени

• Банк ВТБ в отделениях и банкоматах

На февраль количество лицевых счетов, имеющих долг по взносам за капитальный ремонт, превышает 500 тысяч, а общая задолженность составляет более 5 миллиардов рублей.