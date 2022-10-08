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Питерец.ру » Общество » Без пени по ЖКХ

Без пени по ЖКХ

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
mfc-satka.ru
Мобилизованных избавят от пени по ЖКХ

«Питерец.ру» сообщает, что мобилизованные граждане будут избавлены от уплаты пени по ЖКХ и капремонту. Так что проценты на долги по коммунальным платежам начисляться не будут. Соответствующий документ подписал президент Путин.

Эта льгота будет действовать до момента прекращения боевых действий. Данный вопрос очень важен, поскольку оплата коммунальных услуг – животрепещущая тема. Некоторые люди испытывают сложности с полным и своевременным погашением задолженности.

Хорошо, что мобилизованные граждане и члены их семей будут избавлены от начисления пени. Авторами этой инициативы стали депутаты-единороссы. Скорее всего, будут предложены и другие меры поддержки граждан. В настоящий момент возникают различные идеи касательно поддержки.

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