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Питерец.ру » Общество » Как оспорить долг за капремонт

Как оспорить долг за капремонт

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Петербуржцам объяснили, как оспорить неправильное начисление по квитанции

«Питерец.ру» сообщает, что жители Северной столицы порой сталкиваются с ситуациями, когда им приходит спорная квитанция с долгом по капремонту. Специалисты ФКП Петербурга разъяснили, что делать в таких случаях.
Для оспаривания квитанции нужно предпринять определенные шаги. Сначала человеку необходимо зарегистрироваться на сайте Фонда капитального ремонта и внести данные о своей квартире в личном кабинете. Информация о задолженности будет отображаться в разделе «Взносы». Еще там могут предоставить выписку по вашему счету.
Если будут выявлены расхождения с квитанцией, обратитесь к специалистам этого фонда. Причем сделать это можно прямо на портале. Напишите сообщение, прикрепив к нему квитанцию и чеки. Сотрудники ФКП будут разбираться с фактом неверного начисления. Если это расхождение подтвердится, сумма будет скорректирована. 
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