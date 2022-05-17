Как оспорить долг за капремонт

«Питерец.ру» сообщает, что жители Северной столицы порой сталкиваются с ситуациями, когда им приходит спорная квитанция с долгом по капремонту. Специалисты ФКП Петербурга разъяснили, что делать в таких случаях.

Для оспаривания квитанции нужно предпринять определенные шаги. Сначала человеку необходимо зарегистрироваться на сайте Фонда капитального ремонта и внести данные о своей квартире в личном кабинете. Информация о задолженности будет отображаться в разделе «Взносы». Еще там могут предоставить выписку по вашему счету.