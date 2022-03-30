Что со штрафом и пеней ЖКХ?

Далеко не все граждане могут своевременно оплачивать квитанции ЖКХ. В результате с этих людей взимаются пени и штрафы. Они начисляются, если возникает просрочка в течение 31 дня или более. Сумма долга умножается на количество дней просрочки. После этого полученное значение умножается на 1/300 ключевой ставки ЦБ.

«Питерец.ру» сообщает, что в 2022 году при определении пени за ЖХК будет учитываться не действующая ключевая ставка в размере 20%, в предыдущая – 9,5%. Соответствующий документ подписал премьер Михаил Мишустин. Такой подход позволит избежать больших штрафов за неуплату ЖКХ. Власти хотят предотвратить ситуацию, когда штрафы резко вырастут.

Принятое решение является разумным. Но лучше бы в 2022 году наших граждан вообще освободили от штрафов и пени за неуплату коммунальных услуг. Сейчас платежеспособность населения ухудшилась. Для стабилизации ситуации потребуется время.