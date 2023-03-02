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Питерец.ру » Общество » В Петербурге молодые полицейские приняли Присягу

В Петербурге молодые полицейские приняли Присягу

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Опубликовал: Вадик Котов
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ВКонтакте
Молодые сотрудники органов внутренних дел приняли Присягу

1 марта 2023 года 115 сотрудников ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области поклялись верности Отечеству.

Присяга сотрудников, впервые принимаемых на службу в органы внутренних дел, в торжественной обстановке уже по традиции проводится в памятном зале Музея-монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы в Петербурге.

В мероприятии приняло участие руководство ГУ МВД России. Почетными гостями стали ветераны органов внутренних дел и родственники молодых сотрудников.

Специалисты, как полноправные сотрудники, начнут службу в территориальных органах МВД России Санкт-Петербурга и Ленинградской области и структурных подразделениях Главка. Они будут трудиться в следствии, уголовном розыске, службе участковых, ГИБДД, патрульно-постовой службе, миграционной службе и прочих.

К Вечному огню в знак глубочайшей признательности героическим защитникам блокадного Ленинграда присутствующие возложили цветы.

Источник: ГУ МВД
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