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Питерец.ру » Общество » Стартовал набор команд для участия в чемпионате «‎Молодёжь Решает»

Стартовал набор команд для участия в чемпионате «‎Молодёжь Решает»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
Стартовал набор команд для участия в чемпионате «‎Молодёжь Решает»

Начался набор команд для проведения чемпионата «Молодёжь решает», который проводится по инициативе Молодёжного парламента. Организатор мероприятия — постоянная комиссия по молодёжной политике, делам общественных объединений и цифровизации Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

В соревнованиях могут принять участие будущие и практикующие юристы, менеджеры, экономисты, представители творческих направлений в возрасте от 16 до 25 лет. Цель проведения чемпионата — развитие у молодёжи критического мышления, творческих способностей, формирование интереса к государственной гражданской службе. Инициаторы чемпионата предлагают проявить себя в области государственного управления.

Набор команд завершится 13 марта. Состязания будут включать в себя три тура, победителей и призёров объявят по окончании третьего тура. Пройти регистрацию и узнать подробности проведения чемпионата можно на сайте Молодёжного парламента при Законодательном Собрании мп78.рф.

Источник: ЗАКС
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