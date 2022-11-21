Молодёжный парламент: призывников нужно обеспечить правом трудоустройства без испытательного срока

Постоянная комиссия по молодёжной политике, делам общественных объединений и цифровизации Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в ходе заседания 21 ноября рассмотрела первую инициативу Молодёжного парламента.
Предлагается внести изменения в абзац восьмой статьи 70 Трудового кодекса РФ, в частности, обеспечить правом не проходить испытательный срок в течение года граждан, призванных в армию сразу после получения среднего профессионального или высшего образования.
Речь идёт прежде всего о тех, кто обучается по программам, имеющим государственную аккредитацию, и трудоустраивается на работу по полученной специальности в первый раз. Члены комиссии единогласно приняли решение поддержать инициативу молодых коллег при условии уточнения формулировки предлагаемой правки.
По итогам рассмотрения вопроса членам Молодёжного парламента предложено направить проект инициативы на согласование в постоянную комиссию по социальной политике и здравоохранению Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.