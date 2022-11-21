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Питерец.ру » Общество » Молодёжный парламент: призывников нужно обеспечить правом трудоустройства без испытательного срока

Молодёжный парламент: призывников нужно обеспечить правом трудоустройства без испытательного срока

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Опубликовал: Вадик Котов
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ЗАКС
Молодёжный парламент: призывников нужно обеспечить правом трудоустройства без испытательного срока

Постоянная комиссия по молодёжной политике, делам общественных объединений и цифровизации Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в ходе заседания 21 ноября рассмотрела первую инициативу Молодёжного парламента.

Предлагается внести изменения в абзац восьмой статьи 70 Трудового кодекса РФ, в частности, обеспечить правом не проходить испытательный срок в течение года граждан, призванных в армию сразу после получения среднего профессионального или высшего образования.

– Сложилась практика, когда ребята теряли прописанную в Трудовом кодексе возможность сразу же приступить к работе, минуя испытательный срок. Потому что уходили служить в армию после окончания вуза или техникума, и положенный по закону год автоматически пропадал, – сказал спикер Молодёжного парламента при Законодательном Собрании Санкт-Петербурга Дмитрий Агафонов.

Речь идёт прежде всего о тех, кто обучается по программам, имеющим государственную аккредитацию, и трудоустраивается на работу по полученной специальности в первый раз. Члены комиссии единогласно приняли решение поддержать инициативу молодых коллег при условии уточнения формулировки предлагаемой правки.

– Есть несколько вариантов текста поправки, мы предлагаем взять за основу тот, который предписывает не устанавливать испытание при приёме на работу граждан в случае прохождения ими военной службы по призыву в течение одного года со дня, следующего за днём увольнения в запас, – сказал председатель комиссии Андрей Малков. 

По итогам рассмотрения вопроса членам Молодёжного парламента предложено направить проект инициативы на согласование в постоянную комиссию по социальной политике и здравоохранению Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

Источник: ЗАКС
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