Студенческий футбол вернулся во дворы Петербурга

Стартовала осенняя часть регулярного чемпионата Студенческой футбольной лиги для Зональных дивизионов. Этот этап является первым в иерархии Лиги и наиболее массовым по числу команд-участниц. Здесь любительские команды, собранные из студентов различных вузов Петербурга, борются за право участия в элитных дивизионах проекта и звание чемпиона СФЛ СПб - лучшей студенческой команды города.

Студенческая футбольная лига на протяжении 8 лет успешно проводит соревнования на самом высоком уровне и является одним их самых популярных спортивных проектов среди студентов вузов и ссузов. В этом году организаторы получили более 120 заявок на участие команд в турнирах Лиги.

Осенний этап регулярного чемпионата продлится до 8 ноября. Все матчи турнира пройдут на пришкольных площадках в различных частях Петербурга. По итогам осеннего этапа определятся имена команд, которые получат прямые путевки в высшие дивизионы, и имена тех, кто попробует подняться наверх через сито стыковых матчей.

За результатами всех матчей турнира можно следить на сайте sflspb.ru , а также в социальных сетях Лиги - группе ВКонтакте и странице в Instagram.