«Не надо ему на Донбасс, у нас там ни маникюра, ни педикюра!» Пригожин высмеял отдыхающего в Сочи Столярова

Основатель ЧВК «Вагнер», бизнесмен Евгений Пригожин по просьбе издания «Блокнот» прокомментировал решение скандального фитнес-блогера Алексея Столярова отдохнуть в Сочи в свой день рождения.

Зять министра обороны РФ Сергея Шойгу ранее сам выложил фотографии в свои соцсети, отвечая на поздравления подписчиков, и читатели заметили, что он сидит на террасе одного из заведений престижного курорта «Роза Хутор».

В аудиосообщении, опубликованном в TG-канале «Кепка Пригожина», бизнесмен уточнил, что ранее «недосмотрел» за отдыхом Столярова из-за большого количества дел, но с издевкой отметил, что тому сейчас, важно отдыхать и ухаживать за своим телом, чтобы радовать членов своей семьи и подписчиков в то время, как настоящие патриоты воюют и погибают на Донбассе.

«Что касается дня рождения и Сочи, конечно, ему важно сейчас ухаживать за своим телом, потому что он несет своим близким и своим поклонникам большую радость, демонстрируя различные части. Поэтому мы пока воюем, батрачим, погибаем, а он – ну, как бы хорошо, что он так встречает свой день рождения, наверное, его окружение, его семья его будут дальше радовать. Ни в коем случае ему не надо ехать на Донбасс, потому что там у нас нет ни маникюра, ни педикюра, и даже парикмахеры фактическ, отсутствуют – можно башку побрить и вперед, в бой пошли!», - сказал Пригожин.

Ранее журналисты обнаружили «лайки» Алексея Столярова в YouTube-канале иностранного агента Юрия Дудя. Россияне стали задавать супругу дочери Сергея Шойгу Ксении вопросы насчет отношения к спецоперации – часть комментаторов блогер забанил, а одну девушку оскорбил, назвав «Z-быдлом». Написавшие об этом скандале издания и популярные блогеры-патриоты стали получать от Роскомнадзора предупреждения о блокировке.