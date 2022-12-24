«Похоронен с честью»: Пригожин посетил церемонию прощания с погибшим бойцом ЧВК «Вагнер» Дмитрием Меньшиковым

Церемония прощания с павшим в зоне СВО добровольцем ЧВК «Вагнер» Дмитрием Меньшиковым прошла в Санкт-Петербурге. Его с почестями похоронили на воинском участке Белоостровского кладбища.

Дмитрий Меньшиков ушел на фронт добровольцем из мест заключения. Он стал рядовым бойцом одного из штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер» и добросовестно исполнял воинский долг на фронте в Донбассе. В своем последнем бою он со своим отрядом столкнулся с укрепленной огневой точкой противника. Боец смог пробиться к пулеметному гнезду и уничтожить противника метким выстрелом из гранатомета, но от полученных ранений скончался.

В церемонии прощания с добровольцем принял участие основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По его словам, Меньшиков был простым русским парнем, которому не повезло в жизни, в результате чего он попал в тюрьму. Однако став добровольцем, бывший заключенный с честью выполнял поставленные задачи, и погиб героем, подчеркнул бизнесмен.

«Все по-простому, не пилот, не космонавт, не танкист даже, просто обычный пехотинец. С автоматом в руках, в окопе, убил противника, попала пуля, истек кровью, пытались вытащить, не дожил, не сумел. Будет похоронен с честью — то, чего мы добивались», — объявил Евгений Пригожин в разговоре с журналистами.

Ранее против захоронения бойца на воинском участке кладбища выступала администрация Санкт-Петербурга. Бойцу отказывали в воинских почестях, поскольку он был добровольцем, а не кадровым военнослужащим. ЧВК «Вагнер» удалось добиться, чтобы похороны бойца состоялись именно в том месте, которое указал он сам в завещании.