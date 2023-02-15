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Питерец.ру » Общество » «Могли бы взять до Нового года»: Пригожин объяснил, почему бои за Бахмут еще продолжаются

«Могли бы взять до Нового года»: Пригожин объяснил, почему бои за Бахмут еще продолжаются

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
ВКонтакте
«Могли бы взять до Нового года»: Пригожин объяснил, почему бои за Бахмут еще продолжаются

Предприниматель Евгений Пригожин заявил, что главная задача российских подразделений под Бахмутом — это паралич украинской армии, что успешно выполняется.

Сейчас в этом районе действуют около 40-50 тысяч солдат противника — около 90 батальонов. Тем не менее в этой части Донбасса можно было бы добиться гораздо большего успеха, отмечает бизнесмен.

«Продвижение идет не так быстро, как хотелось бы. Почему так? Я думаю, что до Нового года уже взяли бы Бахмут, если бы не чудовищная наша военная бюрократия и не палки в колеса, которые суются ежедневно», — рассказал Пригожин.

Противник ежедневно вводит в бой новые резервы, рассказывает предприниматель. ЧВК «Вагнер» понемногу продвигается вперед каждые сутки на 50-100 метров. Украинская армия имела достаточно времени на подготовку укреплений, и сейчас бороться приходится буквально за каждый дом.

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