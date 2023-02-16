Нет доверия и уважения среди населения: что мешает набору заключенных в МО РФ

ЧВК «Вагнер» ранее запретили пополнять ряды бойцов заключенными. При этом Министерство обороны России столкнулось со сложностями при наборе заключенных на СВО. Как утверждают СМИ, связано это с отсутствием авторитета. Также не вызывает доверия у «новобранцев» представители руководящего звена.

Ранее о запрете сообщил основатель ЧВК «Вагнер», бизнесмен Евгений Пригожин. Он добавил, что перед теми, кто уже подписал контракты, выполняются все оговоренные условия.

«Да, действительно, это так. Набор заключенных в ЧВК «Вагнер» полностью прекращен. Перед теми, кто у нас сейчас работает, все обязательства выполняются», – поделился он.

Как сообщают источники, именно по инициативе Минобороны РФ набор был прекращен. Однако теперь само военное ведомство занялась вербовкой заключенных. СМИ уже сообщали о том, что представители ведомства проявляют инициативу в этом направлении. Тем не менее, заключенные неохотно соглашаются на предложение МО РФ. Основная причина, по мнению журналистов, заключается в отсутствии авторитета у МО РФ. Свою роль играет и недоверие руководящему звену. Не исключено, что они могли бы проявить себя и заручиться поддержкой, однако Минобороны не дает генералам и другим командующим проявиться.

Примечательно, что ранее Пригожин призывал чиновников и генералов «вылезти из загородных клубов». Он указывал на необходимость для представителей власти участвовать в СВО, чтобы повысить эффективность.

Учитывая такую «эффективность» кампании Минобороны, СМИ полагают, что действия чиновников из ведомства только оттягивает победу российских войск в зоне СВО.