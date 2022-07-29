Беглов вновь покусился на бизнес Евгения Пригожина в Петербурге

Бизнесмен Евгений Пригожин не может приступить к реставрации Дома Трезини на Васильевском острове в Петербурге из-за нежелания Смольного выдавать финальное разрешение.

Несмотря на наличие всех нужных документов и даже личного обращения компании бизнесмена «Строй Реставрация» к губернатору Беглову с просьбой ускорить бюрократические процессы, дело так и не сдвинулось в мертвой точки.

Сейчас все упирается в одно из нежилых помещений в Доме Трезини, которым никто не пользуется, однако там есть проблема с выведением его из состава фонда, хотя он давно переехал по другому адресу. Несмотря на отправленный запрос в Смольный полгода назад, ответа до сих пор не последовало.

И хоть официальной причины отказа не названо, есть основания полагать, что петербургский губернатор попросту мешает Евгению Пригожину, хотя тот вкладывает собственные деньги в реставрацию городских зданий.