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Питерец.ру » Общество » Беглов вновь покусился на бизнес Евгения Пригожина в Петербурге

Беглов вновь покусился на бизнес Евгения Пригожина в Петербурге

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Опубликовал: Anton78
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Беглов вновь покусился на бизнес Евгения Пригожина в Петербурге

Бизнесмен Евгений Пригожин не может приступить к реставрации Дома Трезини на Васильевском острове в Петербурге из-за нежелания Смольного выдавать финальное разрешение.

Несмотря на наличие всех нужных документов и даже личного обращения компании бизнесмена «Строй Реставрация» к губернатору Беглову с просьбой ускорить бюрократические процессы, дело так и не сдвинулось в мертвой точки.

Сейчас все упирается в одно из нежилых помещений в Доме Трезини, которым никто не пользуется, однако там есть проблема с выведением его из состава фонда, хотя он давно переехал по другому адресу. Несмотря на отправленный запрос в Смольный полгода назад, ответа до сих пор не последовало.

И хоть официальной причины отказа не названо, есть основания полагать, что петербургский губернатор попросту мешает Евгению Пригожину, хотя тот вкладывает собственные деньги в реставрацию городских зданий.

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