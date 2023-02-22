Боеприпасов нет: Пригожин опроверг заявление МО РФ о надлежащем обеспечении ЧВК «Вагнер» снарядами

Заявление МО РФ о якобы регулярных поставках боеприпасов в ЧВК «Вагнер» является ложным, «музыканты» по-прежнему испытывают «снарядный голод». Такую информацию сообщил бизнесмен Евгений Пригожин.

Предприниматель заявил, что военные функционеры пытаются оправдать собственные ошибки перед общественностью. Он в свою очередь обладает доказательствами отсутствия качественного снабжения штурмовиков:

«Если будете давать боеприпасы — давайте, а не рассказывайте это в СМИ народу России, обманывая его при этом. В отличие от министерства обороны и его заявлений, готов все документы, включая поданные заявки и полученные количества, предоставить военной прокуратуре (или военной контрразведке, по вашему выбору) немедленно по их требованию».

Пригожин подчеркнул, что проблема «снарядного голода» в ЧВК «Вагнер» остается острой. Кроме того, она оказывает непосредственное влияние на скорость достижения целей и выполнения задач.

«Хочу еще раз подчеркнуть — уж коли мы перешли на публичную переписку с Минобороны — ЧВК "Вагнер" недополучает 80% боеприпасов от требуемых для выполнения боевых задач. Поэтому заявление министерства обороны является ничем иным, как просто плевком в сторону ЧВК "Вагнер" с попыткой скрыть свои преступления перед теми бойцами, которые сегодня совершают подвиг на Бахмуте (Артемовске). Что касается других добровольческих подразделений — на Бахмуте их нет, есть ЧВК "Вагнер". Боеприпасов нет. Саперные лопатки, да будет вам известно, господа руководство Министерства обороны Российской Федерации, до сих пор не поставлены», — заключил предприниматель.

Ранее Евгений Пригожин заявил, что в стране есть снаряды, которые необходимы ЧВК «Вагнер». Однако формирование не может получить их по каким-то причинам, что приводит к дополнительным потерям в ходе боевых действий.