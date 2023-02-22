ента новостей

14:35
Прокуратура рассказала школьникам, как не стать жертвами телефонных мошенников
13:05
В Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда почтили память армян
13:02
В Петербурге световые проекции украсят фасады зданий в День защитника Отечества
12:41
В Киришах стартовало строительство нового водопровода
12:28
В Петербурге задержан злоумышленник угнавший автомобиль в Кировском районе
12:20
В Петербурге злоумышленник, угрожал убийством мужчине в ходе конфликта в поликлинике
12:17
В Ленобласти полиция ищет вора-домушника
12:15
Боеприпасов нет: Пригожин опроверг заявление МО РФ о надлежащем обеспечении ЧВК «Вагнер» снарядами
11:40
В Калининском районе задержали автоугонщика
11:33
В Выборгском районе мужчина ворвался в квартиру, избил хозяина, забрал собаку и телефон «Редми»
11:26
Вице-спикер Заксобрания Николай Бондаренко помог жителям Каменки добиться чистоты во дворах
11:24
Концерт духовой музыки «Весенние мотивы» в Историческом парке
11:20
В Невском районе задержан автовор
11:09
В Кудрово погибли двое строителей
10:58
Жителя Невского района подозревают в педофилии и инцесте
10:39
В Петербурге задержали мошенницу bp Кабардино-Балкарии, похитевшую 114 миллионов рублей
10:27
На Васильевском острове внедорожник насмерть сбил женщину
08:24
Беглов о послании Путина
07:26
Охотно едут в Петербург
07:19
Что с переплавкой снега?
18:56
Спектакль «будто вечность знакомы»
18:52
Петербург подготовит для Мариупольского драмтеатра 12 артистов и 4 режиссера
18:50
Масленица в Историческом парке
17:00
Продавцу, оскорбившему покупателя, присудили 3 тыс. рублей штрафа
14:51
В Петербурге у Марсова поля на полгода введут ограничения на движение транспорта
14:35
Александр Беглов вручил паспорта мариупольцам, принятым в гражданство России
14:33
«Разговоры о важном»: Депутаты рассказали школьникам об истории российского парламентаризма
13:38
«Единая Россия» проведёт международную историческую акцию «Диктант Победы» 27 апреля
13:24
В Ленобласти в отношении должностных лиц администрации МО «Свердловское городское поселение» возбуждено уголовное дело
13:19
Ленобласть славит доблесть своих воинов у мемориала Александру Невскому
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Боеприпасов нет: Пригожин опроверг заявление МО РФ о надлежащем обеспечении ЧВК «Вагнер» снарядами

Боеприпасов нет: Пригожин опроверг заявление МО РФ о надлежащем обеспечении ЧВК «Вагнер» снарядами

0
67
Опубликовал: Anton78
+1
Фото:
Telegram
Боеприпасов нет: Пригожин опроверг заявление МО РФ о надлежащем обеспечении ЧВК «Вагнер» снарядами

Заявление МО РФ о якобы регулярных поставках боеприпасов в ЧВК «Вагнер» является ложным, «музыканты» по-прежнему испытывают «снарядный голод». Такую информацию сообщил бизнесмен Евгений Пригожин.

Предприниматель заявил, что военные функционеры пытаются оправдать собственные ошибки перед общественностью. Он в свою очередь обладает доказательствами отсутствия качественного снабжения штурмовиков:

«Если будете давать боеприпасы — давайте, а не рассказывайте это в СМИ народу России, обманывая его при этом. В отличие от министерства обороны и его заявлений, готов все документы, включая поданные заявки и полученные количества, предоставить военной прокуратуре (или военной контрразведке, по вашему выбору) немедленно по их требованию».

Пригожин подчеркнул, что проблема «снарядного голода» в ЧВК «Вагнер» остается острой. Кроме того, она оказывает непосредственное влияние на скорость достижения целей и выполнения задач.

«Хочу еще раз подчеркнуть — уж коли мы перешли на публичную переписку с Минобороны — ЧВК "Вагнер" недополучает 80% боеприпасов от требуемых для выполнения боевых задач. Поэтому заявление министерства обороны является ничем иным, как просто плевком в сторону ЧВК "Вагнер" с попыткой скрыть свои преступления перед теми бойцами, которые сегодня совершают подвиг на Бахмуте (Артемовске). Что касается других добровольческих подразделений — на Бахмуте их нет, есть ЧВК "Вагнер". Боеприпасов нет. Саперные лопатки, да будет вам известно, господа руководство Министерства обороны Российской Федерации, до сих пор не поставлены», — заключил предприниматель.

Ранее Евгений Пригожин заявил, что в стране есть снаряды, которые необходимы ЧВК «Вагнер». Однако формирование не может получить их по каким-то причинам, что приводит к дополнительным потерям в ходе боевых действий.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

15-02-2023, 22:30
«Могли бы взять до Нового года»: Пригожин объяснил, почему бои за Бахмут еще продолжаются
24-12-2022, 15:05
«Похоронен с честью»: Пригожин посетил церемонию прощания с погибшим бойцом ЧВК «Вагнер» Дмитрием Меньшиковым
16-02-2023, 12:17
Нет доверия и уважения среди населения: что мешает набору заключенных в МО РФ
20-12-2022, 12:11
В ЧВК «Вагнер» предложение Смольного захоронить Меньшикова на неизвестной «Аллее Доблести» назвали «профанацией»
20-02-2023, 14:27
Военкор Котенок рассказал о продвижении «вагнеровцев» под Бахмутом
1-10-2022, 17:34
Бизнесмен Пригожин поприветствовал нового главу Буркина-Фасо

Происшествия на дорогах

0
102
Сегодня, 10:27
На Васильевском острове внедорожник насмерть сбил женщину
0
135
Вчера, 11:11
В Петербурге подросток попал под трамвай
0
143
Вчера, 09:44
В Ленобласти пешеход погиб под колесами двух иномарок
0
157
20-02-2023, 15:11
В Ленобласти иномарка вылетела в кювет. Водителя деблокировали спасатели
Наверх