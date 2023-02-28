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Питерец.ру » Общество » Паралимпийцы помогают раненым

Паралимпийцы помогают раненым

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
80store.ru
Петербургские паралимпийцы помогают раненым бойцам

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице начали разрабатывать программы реабилитации для раненых бойцов. Это люди, которые прибыли домой из зоны военной операции. В правительстве всерьез занимаются помощью этим людям и их семьям.

Раненым помогают и паралимпийцы. Они встречаются с бойцами, которые проходят лечение, а также проводят мастер-классы. Например, на прошлой неделе прошли спортивные мероприятия по 9 направлениям. Отдельного внимания заслуживают соревнования по волейболу и дартсу.

Паралимпийцы оказывают поддержку пострадавшим в военной операции. Они демонстрируют, что можно нормально жить и продолжать заниматься спортом даже в условиях ограниченных возможностей.

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