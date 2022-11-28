В Ленобласти росгвардейцы - участники специальной военной операции принимают участие в подготовке мобилизованных граждан

В Ленинградской области военнослужащие Северо-Западного округа Росгвардии приняли участие в подготовке мобилизованных граждан к участию в специальной военной операции по защите населения Донбасса.

Росгвардейцы, имеющие боевой опыт, во время тактико-специальной подготовки проводят занятия с учетом предстоящих задач и действий, связанных с действиями в условиях боевого соприкосновения с противником. Так в ходе огневой подготовки отрабатывается ведение боевых действие с применением различных видов стрелкового оружия и тактика перемещения в составе подразделений.

Помимо этого военнослужащие Северо-Западного округа Росгвардии уделят особое внимание обеспечению личной безопасности, рассказывают о слаженных действиях военнослужащих в бою, которые помогают выполнить поставленные задачи, а главное, сохранить свою жизнь и жизни боевых товарищей.