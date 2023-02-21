Займутся реабилитацией раненых

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице разработают специальные реабилитационные программы для участников СВО. Специалисты займутся восстановлением раненых бойцов. Соответствующее поручение дал глава Петербурга Александр Беглов.

В городе на Неве созданы условия для занятий адаптивными видами спорта. Раненые бойцы могут заниматься этим со своими семьями, а также встречаться с паралимпийцами. Для этого необходимо разработать конкретный план.

Сейчас в Петербурге строятся спортивные комплексы, каждый из которых адаптирован под людей с ограниченными возможностями. В городе всерьез настроены развивать адаптивные виды спорта. Все это поможет при реабилитации участников СВО. Остается разработать и реализовать актуальные программы.