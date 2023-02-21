ента новостей

14:51
В Петербурге у Марсова поля на полгода введут ограничения на движение транспорта
14:35
Александр Беглов вручил паспорта мариупольцам, принятым в гражданство России
14:33
«Разговоры о важном»: Депутаты рассказали школьникам об истории российского парламентаризма
13:38
«Единая Россия» проведёт международную историческую акцию «Диктант Победы» 27 апреля
13:24
В Ленобласти в отношении должностных лиц администрации МО «Свердловское городское поселение» возбуждено уголовное дело
13:19
Ленобласть славит доблесть своих воинов у мемориала Александру Невскому
13:17
Симфонический оркестр Ленобласти представит праздничную программу ко Дню защитника Отечества
13:15
«Настоящее предательство»: Сатановский заявил о преступной халатности в вопросе поставок боеприпасов ЧВК «Вагнер»
11:59
Государственный институт сценических искусств готовится к приему абитуриентов из Мариуполя
11:49
В Петербурге задержали мужчину и женщину, подозреваемых в грабеже
11:13
Займутся реабилитацией раненых
11:11
В Петербурге подросток попал под трамвай
10:33
Куда хотят ехать 8 марта?
09:44
В Ленобласти пешеход погиб под колесами двух иномарок
09:36
Что с ростом зарплат?
09:29
Спасатели обыскивают филиппинский вулкан после обнаружения обломков пропавшего самолета Cessna
23:14
Гандбольный «Зенит» уверенно победил «СГАУ-Саратов» в гостях – 30:24
19:10
В Мариинском дворце состоялся торжественный приём, посвящённый Дню защитника Отечества
17:17
На передовую из Петербурга отправили 4,5 тысячи «теплых» подарков
17:15
Внутреннее кольцо КАД между ЗСД и Парашютной улицей перекроют для монтажа опоры
17:13
В Петербурге вручены награды росгвардейцам, отличившимся в ходе специальной военной операции
15:11
В Ленобласти иномарка вылетела в кювет. Водителя деблокировали спасатели
14:54
В Петербурге представлены элементы РСЗО HIMARS, обнаруженные росгвардейцами
14:39
Александр Бельский принял участие в работе комиссии Совета законодателей
14:35
Адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости c 20 по 28 февраля
14:33
В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту применении насилия в отношении представителя власти
14:29
В Петербурге депутаты-единороссы провели патриотические уроки для школьников
14:27
Военкор Котенок рассказал о продвижении «вагнеровцев» под Бахмутом
13:56
В Петербурге мужчина стал тратить деньги с найденой карты и получил 1 года лишения свободы условно
13:27
В Петербурге стартовала акция «Всё для Победы!»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Займутся реабилитацией раненых

Займутся реабилитацией раненых

0
82
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
gov.spb.ru
В Петербурге займутся реабилитацией бойцов, участвующих в военной операции

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице разработают специальные реабилитационные программы для участников СВО. Специалисты займутся восстановлением раненых бойцов. Соответствующее поручение дал глава Петербурга Александр Беглов.

В городе на Неве созданы условия для занятий адаптивными видами спорта. Раненые бойцы могут заниматься этим со своими семьями, а также встречаться с паралимпийцами. Для этого необходимо разработать конкретный план.

Сейчас в Петербурге строятся спортивные комплексы, каждый из которых адаптирован под людей с ограниченными возможностями. В городе всерьез настроены развивать адаптивные виды спорта. Все это поможет при реабилитации участников СВО. Остается разработать и реализовать актуальные программы.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

29-11-2022, 08:41
Беглов и Бельский встретились с семьями участников СВО
28-03-2020, 06:55
Проведут дезинфекцию
22-03-2019, 10:37
Расселение аварийных домов
13-03-2020, 09:29
Борьба с запахами
26-10-2019, 09:00
Как обстоят дела с недостроями?
8-12-2016, 20:31
Дворец спорта «Волна» в Санкт-Петербурге

Происшествия на дорогах

0
87
Сегодня, 11:11
В Петербурге подросток попал под трамвай
0
92
Сегодня, 09:44
В Ленобласти пешеход погиб под колесами двух иномарок
0
124
Вчера, 15:11
В Ленобласти иномарка вылетела в кювет. Водителя деблокировали спасатели
0
148
Вчера, 09:32
В Ленобласти четыре человека погибли и трое пострадали в жутком ДТП под Выборгом
Наверх