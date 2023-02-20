Военкор Котенок рассказал о продвижении «вагнеровцев» под Бахмутом

Военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал в своем Telegram-канале информацию о ходе продвижения ЧВК «Вагнер» в районе Берховки. Населенный пункт, находится менее чем в семи километрах северо-восточнее Бахмута.

Подразделения «вагнеровцев» начали наступление на Берховку после освобождения близлежащего села Парасковиевка. Вооруженные силы Украины (ВСУ) придают большое значение контролю над Берховкой несмотря на ее небольшие размеры, поскольку она является важнейшей из оставшихся линий снабжения Бахмута.

ЧВК «Вагнер» ранее уже перерезали несколько автомобильных дорог, ведущих к городу. Тем не менее, у противника все еще есть сообщение с Часовым Яром, а также он использует множество грунтовых и объездных трасс, многие из которых проходят через Берховку.

В связи с этим украинские подразделения оказывают ожесточенное сопротивление «вагнеровцам». Накануне бойцы «Оркестра» закрепились на северо-восточной окраине населенного пункта и сейчас продвигаются дальше вглубь поселения.

Ранее в Сети появилась информация о нехватке снарядов у наступающих на Бахмутском направлении бойцов ЧВК «Вагнер». В частности, об этом рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный. Он призвал решить проблему дефицита боеприпасов на самом горячем участке фронта.