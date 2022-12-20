ента новостей

20:14
В Петербурге завершились XVI международные соревнования по плаванию «Кубок Владимира Сальникова»
20:11
Активисты партпроекта «Защита животного мира» из Петербурга и Ростовской области обменялись опытом по работе с безнадзорными животными
20:08
Дед Мороз и Снегурочка побывали сегодня в гостях у детей беженцев в Волхове
20:05
В Ротонде Мариинского дворца состоялся концерт талантливых молодых исполнителей
20:02
Герой России Липовой заявил о двойных стандартах Смольного после отказа похоронить бойца ЧВК «Вагнер»
19:19
В Ленобласти выявили незаконную постановку на учет мигрантов
18:02
Подведены итоги работы Антитеррористической комиссии Ленобласти
17:35
Победителями проекта «Твой бюджет в школах – 2022» стали тридцать команд
16:58
Школьники и студенты придумают новые маршруты для Русского географического общества в Петербурге
16:09
В центре Петербурга задержали серийную карманницу
14:18
Рождественские концерты в ROOF PLACE. BAY
14:14
В Госдуме объяснили, что будет за осквернение Георгиевской ленты
12:41
В Петербурге отметили 105-летие органов ЗАГС России
12:34
В Петербурге пенсионерка перевела мошенникам 3,5 миллиона рублей
12:25
Чемпион мира по футболу Аргентина возвращается домой в ликующий Буэнос-Айрес
12:20
Конструктивные особенности хрущевок обсудили на заседании рабочей группы Общественного штаба
12:16
В Ленобласти задержали подростка, ограбившего пенсионера в подъезде
12:13
Студент Корабелки стал одним из победителей Всероссийского студенческого форума «Твой Ход»
12:11
В ЧВК «Вагнер» предложение Смольного захоронить Меньшикова на неизвестной «Аллее Доблести» назвали «профанацией»
11:29
Новогодние детские тематические программы в Историческом парке
11:23
«Единая Россия» обеспечит всех участников СВО правом бесплатно отправлять письма домой
11:20
В Петербурге будут судить четверых несовершеннолетних за хулиганство
11:12
На КАД у Новоселья иномарка на скорости протаранила стоящие «Жигули»
11:01
В Выборгском районе задержали телефонного мошенника
10:58
В Приморском районе ограбили букмекерскую контору
10:16
В Выборге задержали вымогателя, находящегося в федеральном розыске
09:26
На КАД молодой мужчина погиб под колесами фуры
08:04
Какие вирусы наиболее распространены?
07:55
Что с запасом вакцины от ковида?
06:05
В Hyundai начнутся сокращения
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Герой России Липовой заявил о двойных стандартах Смольного после отказа похоронить бойца ЧВК «Вагнер»

Герой России Липовой заявил о двойных стандартах Смольного после отказа похоронить бойца ЧВК «Вагнер»

0
21
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Герой России Липовой заявил о двойных стандартах Смольного после отказа похоронить бойца ЧВК «Вагнер»

Генерал-майор авиации, Герой России Сергей Липовой призвал чиновников Смольного во главе с губернатором Александром Бегловым вспомнить историю своей семьи и подвиги героев Великой Отечественной войны.

В беседе с журналистами издания «Правда.ру» Липовой прокомментировал бюрократические проволочки Смольного, связанные с захоронением бойца ЧВК «Вагнер» Дмитрия Меньшикова. Он напомнил о погибших во время блокады Ленинграда и участников Великой Отечественной войны, которых хоронили с почестями и даже сегодня продолжают приносить цветы к местам их захоронения.

«Сегодня опять идет война с фашизмом. Мы все время ругаем Запад за двойные стандарты и двойную мораль, а сегодня сами отдельно взятые чиновники скатываются к этим двойным стандартам», — подчеркнул Липовой.

Генерал-майор также подчеркнул, что у чиновников и представителей администрации Белоостровского кладбища должны быть те, кто пострадал при борьбе с фашизмом, но, по какой-то причине, они отказываются помочь с похоронами героя спецоперации в Донбассе.

«Но вот этот "Иван рода своего не помнящий" пошел по пути типичного продукта интернетовского воспитания, который не знает ничего и никого, даже собственной истории, и с таким пренебрежением относится к бойцам, отдавшим жизнь в борьбе с фашизмом», — заметил Герой России.

Напомним, 17 октября в ходе спецоперации России по защите республик Донбасса Дмитрий Меньшиков героически погиб, защищая свою Родину. Однако при попытке организовать похороны на Аллее Славы Белоостровского кладбища в Петербурге администрация губернатора Беглова отказала предоставить место, намекнув, что не считает бойца ЧВК «Вагнер» участником СВО.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

16-12-2022, 20:34
Андрей Картаполов заявил о жестком контроле за захоронением бойцов ЧВК «Вагнер» с воинскими почестями
Сегодня, 12:11
В ЧВК «Вагнер» предложение Смольного захоронить Меньшикова на неизвестной «Аллее Доблести» назвали «профанацией»
27-01-2021, 19:25
В Петербурге командующий Ленинградским объединением ВВС и ПВО возложил цветы к мемориалу памяти павших в годы блокады Ленинграда
27-01-2021, 16:27
В Ленобласти военнослужащие ЗВО почтили память защитников блокадного Ленинграда
28-02-2022, 09:56
В Петербурге росгвардейцы поздравили ветерана Великой Отечественной войны с 95-летием
22-06-2021, 12:34
В Петербурге офицеры Северо-Западного округа Росгвардии почтили память погибших в годы войны

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
73
Сегодня, 11:12
На КАД у Новоселья иномарка на скорости протаранила стоящие «Жигули»
0
83
Сегодня, 09:26
На КАД молодой мужчина погиб под колесами фуры
0
112
Вчера, 15:23
Под Кингисеппом автобус съехал в кювет
0
174
Вчера, 11:30
В Кировском районе иномарка насмерть сбила 36-летнего пешехода
Наверх