Генерал-майор авиации, Герой России Сергей Липовой призвал чиновников Смольного во главе с губернатором Александром Бегловым вспомнить историю своей семьи и подвиги героев Великой Отечественной войны.

В беседе с журналистами издания «Правда.ру» Липовой прокомментировал бюрократические проволочки Смольного, связанные с захоронением бойца ЧВК «Вагнер» Дмитрия Меньшикова. Он напомнил о погибших во время блокады Ленинграда и участников Великой Отечественной войны, которых хоронили с почестями и даже сегодня продолжают приносить цветы к местам их захоронения.

«Сегодня опять идет война с фашизмом. Мы все время ругаем Запад за двойные стандарты и двойную мораль, а сегодня сами отдельно взятые чиновники скатываются к этим двойным стандартам», — подчеркнул Липовой.

Генерал-майор также подчеркнул, что у чиновников и представителей администрации Белоостровского кладбища должны быть те, кто пострадал при борьбе с фашизмом, но, по какой-то причине, они отказываются помочь с похоронами героя спецоперации в Донбассе.

«Но вот этот "Иван рода своего не помнящий" пошел по пути типичного продукта интернетовского воспитания, который не знает ничего и никого, даже собственной истории, и с таким пренебрежением относится к бойцам, отдавшим жизнь в борьбе с фашизмом», — заметил Герой России.

Напомним, 17 октября в ходе спецоперации России по защите республик Донбасса Дмитрий Меньшиков героически погиб, защищая свою Родину. Однако при попытке организовать похороны на Аллее Славы Белоостровского кладбища в Петербурге администрация губернатора Беглова отказала предоставить место, намекнув, что не считает бойца ЧВК «Вагнер» участником СВО.