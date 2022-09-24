Пример патриотизма: Клинцевич отметил важную роль «вагнеровца» Нагина борьбе с врагом

Роль таких бойцов, каким был Герой России Алексей Нагин, не сводится к боевой эффективности и очень важна в условиях СВО ― они подают пример отношения к Родине для тех, кто сегодня защищает нашу страну, заявил руководитель российского союза «Ветераны Афганистана» и бывший сенатор Франц Клинцевич.

Политик подчеркнул: в России есть множество людей, которые в силу своих менталитета и воспитания нацелены на защиту страны. Безусловно, к таким относился и Алексей Нагин, которого сегодня с почестями предали земле в Волгограде. Клинцевич с печалью отметил, что исходя из опыта своего пребывания в зонах боевых действий может сказать, что первыми гибнут лучшие и самые смелые бойцы.

«Очень печально, что такие люди уходят, и по собственному опыту общения с этой категорией и личного пребывания на войне подтверждаю слова, которым уже много-много лет: первыми на войне погибают лучшие», ― сказал руководитель «Союза ветеранов Афганистана».

Родственники погибшего Героя России рассказали, что он уже долгое время воевал в составе «ЧВК Вагнера» и был командиром отряда «музыкантов». Клинцевич выразил благодарность «вагнеровцам» за службу и отметил, что они действуют очень профессионально.

«В «ЧВК Вагнера» всегда набирают дерзких, опытных патриотов. Да, им хорошо платят, но на самом деле это не те деньги, за которые можно погибать: они все патриоты, ― подчеркнул Клинцевич. ― Сегодня их роль в СВО крайне важна, потому что они являются большим примером как с точки зрения отношения к Родине, так и в вопросах профессиональных для тех, кто сегодня защищает нашу страну».

На церемонии прощания с Алексеем Нагиным присутствовали родственники и друзья погибшего, а также высшее руководство региона. Также траурное мероприятие посетил петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, который по сообщениям СМИ был лично знаком с бойцом.

Нагин принимал участие в военных конфликтах в Чечне, Грузии, Сирии и Ливии и погиб 20 сентября на территории Донбасса, выполняя свой воинский долг. При жизни он был удостоен трех орденов Мужества, а посмертно получил золоту звезду Героя России и платиновую звезду Героя «ЧВК Вагнера».