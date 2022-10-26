«Молодёжка ОНФ» помогает форту «Красная горка» подготовиться к зиме

Участники президентского молодежного движения «Молодёжка ОНФ» продолжают помогать форту «Красная горка» в Ленинградской области. Так называемые музейные рейды добровольцы проводят регулярно уже в течение четырех лет.

Очередные выезды команда организовала в выходные дни из-за обширного фронта работы.

Вместе с курсантами Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова участники «Молодёжки ОНФ» помогли Военно-историческому обществу «Форт Красная горка» собрать материал для завершающих восстановительных работ на мемориале в урочище Стародворье.

Добровольцы собрали с побережья Финского залива камни, которыми планируется вымостить подход к монументу.

Памятник находится на территории Обороны Ораниенбаумского плацдарма. Он установлен в память об уничтоженной фашистами деревне, а также посвящен Герою Советского Союза, уроженцу деревни Стародворье Алексею Васильеву.

Также добровольцы «Молодёжки ОНФ» помогли наколоть дрова для отопления музейного комплекса и приступили к строительству забора. Он разделит хозяйственный двор и краеведческий музей. Волонтеры установили часть столбов для ограждения и заготовили доски для дальнейшей обработки.

После работы сотрудника музея провели для помощников экскурсию со спуском в казематы.

"В сентябре мы выезжали в форт «Красная горка» уже дважды. И помимо работы смогли посмотреть экспозицию народного музея, узнать интересные подробности из истории родного края, начиная с петровских времен.

Экспонаты, рассказывающие о военной истории найдены на местах боев Ораниенбаумского плацдарма. Экспонаты из жизни в мирное время находили поисковики, археологи, а также жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Это предметы советских лет и российской империи – одежда, орудия труда и так далее", - рассказал участник команды «Молодёжки ОНФ» в Санкт-Петербурге Алексей Кузьменко.

Военно-историческое общество «Форт Красная горка» создано для восстановления музейных ценностей и защиты комплекса от мародеров.

Специалисты проводят бесплатные экскурсии для желающих и привлекают волонтеров для помощи музею.

"Через труд и изучение истории у молодых людей формируются новые ценности и жизненные ориентиры. Они получают знания, благодаря которым учатся сохранять память и усваивать уроки, которые преподносит нам история", - отметил заместитель председателя Военно-историческогообщества «Форт Красная горка» Дмитрий Думченко.