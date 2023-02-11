ента новостей

11:37
Фестиваль патриотической песни — в память о воинах-интернационалистах
11:35
В Лемболово обнаружили тело женщины
10:36
Школьников вытащили из-подо льда
10:10
Ей выплатили 700 тыс. рублей
09:32
К врачам записываются дистанционно
18:03
В Ленобласти столкнулись фургон, микроавтобус и легковая "Хендэ"
16:06
На съезде с ЗСД на «Скандинавию» фура протаранила барьер и сложилась пополам
15:44
Мариинский дворец посетил Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Союз Мьянма
15:37
Сады и парки Петербурга закрыты на время шторма
15:35
Художники против нейросетей: защита же от вдохновения невозможна
15:32
Под Петербургом спецназ Росгвардии отработал уничтожение диверсионных груп
15:31
В Ленобласти снегопад обернулся массовым ДТП
15:26
Комитет по законодательству поддержал инициативу о втором бесплатном образовании для людей с ограниченными возможностями
15:25
Эксперты сомневаются в способности Смольного работать по передовой модели реализации соцпроектов
14:32
В музее «Дом станционного смотрителя» состоится день памяти Александра Сергеевича Пушкина
14:27
Необходимо открытое расследование
13:41
Сотрудничества больше нет
13:06
Айтишники Петербурга получили льготную ипотеку
12:47
В Приморском районе задержали подозреваемых в разбое
12:07
Партнерский проект «Школьная программка»: Классика в стиле «буфф»
11:59
В Петербурге с поличным задержан вор-карманник
11:50
В Кронштадте иномарка сбила 9-летнюю девочку
11:48
В Петербурге задержан подозреваемый в угоне каршеринга
11:46
В центре Петербурга ликвидировали притон для занятия проституцией
11:37
В Ленобласти задержали злоумышленника за незаконное хранение растительного наркотика
11:17
В Петербурге 73-летняя учительница перевела мошенникам 3 миллиона рублей
10:44
В Колпино молодая женщина упала с балкона на 7-м этаже
10:07
В Вырице тушили деревянный двухэтажный коттедж
09:19
Любой двор Петербурга может стать «Лучшим зимним двором России»
09:12
В Петергофе обнаружен огоревший труп женщины
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Школьников вытащили из-подо льда

Школьников вытащили из-подо льда

0
31
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
tvspb.ru
Сотрудники МЧС спасли проваливших под лед школьников

Увещевания властей не гулять по льду водоемов воспринимают далеко не все. К сожалению, находятся люди, которые игнорируют подобные предостережения. Это и становится причиной больших проблем.

«Питерец.ру» сообщает, что спасателям пришлось вытаскивать провалившихся под лед школьников. Ребята прогуливались по замерзшему водоему. Однако один из школьников провалился. Другой кинулся его спасать, но сам тоже оказался подо льдом.

Произошедшее увидели люди, которые и позвонили спасателям. Представители МЧС быстро приехали на место и вытащили ребят. Мальчикам была оказана необходимая помощь, в том числе – медицинская. Теперь жизни ребят уже ничего не угрожает. А ведь все могло закончиться куда более плачевно.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

9-01-2023, 09:07
Что с выходом на лед?
16-01-2021, 08:40
На лед нельзя
15-02-2016, 19:43
Православный урок для школьников
5-02-2022, 10:59
И снова эти рыбаки…
16-02-2016, 09:56
Спасатели всегда начеку
20-12-2014, 21:06
Когда охота пуще неволи

Происшествия на дорогах

0
158
Вчера, 18:03
В Ленобласти столкнулись фургон, микроавтобус и легковая "Хендэ"
0
122
Вчера, 16:06
На съезде с ЗСД на «Скандинавию» фура протаранила барьер и сложилась пополам
0
111
Вчера, 15:31
В Ленобласти снегопад обернулся массовым ДТП
0
116
Вчера, 11:50
В Кронштадте иномарка сбила 9-летнюю девочку
Наверх