Школьников вытащили из-подо льда

Увещевания властей не гулять по льду водоемов воспринимают далеко не все. К сожалению, находятся люди, которые игнорируют подобные предостережения. Это и становится причиной больших проблем.

«Питерец.ру» сообщает, что спасателям пришлось вытаскивать провалившихся под лед школьников. Ребята прогуливались по замерзшему водоему. Однако один из школьников провалился. Другой кинулся его спасать, но сам тоже оказался подо льдом.

Произошедшее увидели люди, которые и позвонили спасателям. Представители МЧС быстро приехали на место и вытащили ребят. Мальчикам была оказана необходимая помощь, в том числе – медицинская. Теперь жизни ребят уже ничего не угрожает. А ведь все могло закончиться куда более плачевно.