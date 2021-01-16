На лед нельзя!

«Питерец.ру» сообщает, что глава города Александр Беглов продлил запрет выхода на лед. Теперь на ледяной покров городских водоемов нельзя выходить до 15 апреля. Губернатор подписал соответствующее постановление, нарушение которого влечет за собой денежный штраф. Если ситуация изменится, срок этого запрета может быть изменен.

Напоминаем, что зимой и в межсезонье эта тема становится одной из наиболее злободневных. Некоторые люди игнорируют запреты и выходят на лед водоемов. Это делают рыбаки, которые не торопятся отказываться от своего любимого дела. На лед выходят и другие смельчаки, которые катаются на лыжах или просто прогуливаются по замерзшему водоему. Каждый год власти Петербурга ведут борьбу с нарушителями.