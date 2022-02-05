И снова эти рыбаки…

Фанаты зимней рыбалки – отчаянные люди. Их не останавливает практически ничего. Они выходят на лед, несмотря на подстерегающую опасность. Этих смельчаков не пугают даже перспективы оказаться в ледяной воде и погибнуть. Они не реагируют на запреты со стороны властей. Ну а расхлебывать все это приходится спасателям.

«Питерец.ру» сообщает, что накануне сотрудники МЧС спасли 15 рыбаков. Эти люди ловили рыбу в Финском заливе и внезапно оказались на треснувшей льдине. Самостоятельно добраться до берега они не могли. Поэтому пришлось вызывать спасателей.

Служба МЧС благополучно доставила этих рыбаков на берег. Здоровью этих людей теперь ничего не угрожает. Но в отношении нарушителей был составлен административный протокол. Инцидент произошел в Кингисеппском р-не Ленобласти. К сожалению, подобные случаи нередко возникают в нашем регионе.