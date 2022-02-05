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Питерец.ру » Общество » И снова эти рыбаки…

И снова эти рыбаки…

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
В Петербурге опять спасали отчаянных рыбаков

Фанаты зимней рыбалки – отчаянные люди. Их не останавливает практически ничего. Они выходят на лед, несмотря на подстерегающую опасность. Этих смельчаков не пугают даже перспективы оказаться в ледяной воде и погибнуть. Они не реагируют на запреты со стороны властей. Ну а расхлебывать все это приходится спасателям.

«Питерец.ру» сообщает, что накануне сотрудники МЧС спасли 15 рыбаков. Эти люди ловили рыбу в Финском заливе и внезапно оказались на треснувшей льдине. Самостоятельно добраться до берега они не могли. Поэтому пришлось вызывать спасателей.

Служба МЧС благополучно доставила этих рыбаков на берег. Здоровью этих людей теперь ничего не угрожает. Но в отношении нарушителей был составлен административный протокол. Инцидент произошел в Кингисеппском р-не Ленобласти. К сожалению, подобные случаи нередко возникают в нашем регионе.

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