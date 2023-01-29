ента новостей

21:10
«Динамо-ЛО» не смогло взять у столичного «Динамо» ни одной партии
17:30
В Ленобласти проходит 54-й марафон «Дорога жизни»
15:21
В Кудрово дорожный конфликт закончился стрельбой
15:16
В Петербурге подростку выстрелили в лицо из ракетницы
15:08
Житель Агалатово разбил голову четырехмесячной дочери.
14:51
Сотни ранены, трое погибли в результате землетрясения в Иране
14:43
В Ленобласти "Рено Дастер" вылетел в кювет. Пострадала пассажирка
14:37
В Кировском районе задержан наркосбытчик
14:36
На КАД иномарка сбила девушку, вышла на дорогу после ДТП
14:34
СМИ: Беглов не успеет завершить проведение «снежной реформы» в Петербурге до конца своего губернаторского срока
13:06
На КАД произошло массовое ДТП с участием четырех автомашин
17:02
Секретарь совета Безопасности РФ посетил учебную гребную базу СПбГМТУ
17:00
Более миллиона человек присоединились к памятным мероприятиям Волонтёров Победы, посвященным Блокаде Ленинграда
16:46
На КАД автомобиль BMW влетел в стоящую «Газель». Водитель погиб, пассажир в больнице
16:20
В Ленобласти на льду реки Невы обнаружено сильно обгоревшее тело
16:12
В Петербурге пенсионер отдал мошенникам 3,2 миллиона рублей
16:09
Марш-пробег по «Дороге жизни»
16:01
Телеканал «Санкт-Петербург» ограничил возможность комментирования постов на тему «прямой линии» Беглова
11:56
В музее Госавтоинспекции Петербурга, свечу Памяти зажгли ребята и педагоги из ГБУДО «Центр «Ладога»»
11:53
В Петербурге открылась выставка «Особая награда»
11:50
В Ленобласти в ДТП с большегрузами погиб водитель из Поволжья
11:45
В Ленобласти в массовом ДТП погибла пассажирка микроавтобуса
11:44
В Гатчине сотрудники ГИБДД помогли родиться малышу
11:42
При Слуцком уровень симпатии к ЛДПР достиг 25% - ФОМ
10:29
Во что инвестировать в период нестабильности?
10:28
Нужны волонтеры на ПМЭФ
10:25
Топ продуктов для зимы
15:49
На территории Ломоносовского района прошел 24-й автопробег по кольцу обороны Ораниенбаумского плацдарма
15:30
На Пискаревском кладбище возложили цветы в память о защитниках и жителях осажденного Ленинграда
15:28
В России появится новое молодежное движение «Вызов»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Ленобласти проходит 54-й марафон «Дорога жизни»

В Ленобласти проходит 54-й марафон «Дорога жизни»

0
88
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Администрация Ленобласти
Во Всеволожском районе Ленинградской области проходит 54-й марафон «Дорога жизни».

Исторические километры Дороги жизни — бегом и скандинавской ходьбой: во Всеволожском районе Ленинградской области проходит 54-й марафон «Дорога жизни».

«Сегодня марафон «Дорога жизни» проходит у нас на ленинградкой земле 54-й раз. Когда он только начинался, в нем принимали участие всего несколько человек, а сегодня он собрал более 3 тысяч участников всех возрастов из разных регионов страны. Очень важно не забывать ради чего мы это делаем. Напомню, что марафон организован совместно двумя регионами — Ленинградской областью и Санкт-Петербургом. И мы проводим его, как дань памяти тем, кто пережил блокаду Ленинграда, тем, кто защищал и освобождал Ленинград», — сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой. 

Традиционный маршрут марафона ведет по легендарной Дороге жизни от памятника «Разорванное кольцо» до монумента «Цветок Жизни». 

«Дорога жизни» — не просто забег, а день памяти: многие участники бегут с флагами и гвоздиками — чтобы финишировать и почтить память погибших в блокаду Ленинграда, возложив цветы к монументу «Цветок жизни». На протяжении всего марафона на трассе звучит военная музыка — песни военных лет сопровождают бегунов. 

Среди постоянных участников марафона «Дорога жизни» — сотрудники администрации Ленинградской области. В этом году на дистанции 42,2 км стартовал председатель регионального комитета по природным ресурсам Денис Беляев. Глава комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленобласти Лира Бурак и председатель комитета по обращению с отходами Анастасия Кузнецова прошли 5-километровый маршрут скандинавской ходьбой, а управление ветеринарии Ленобласти во главе с руководителем Леонидом Кротовым и председатель областного комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Светлана Нерушай преодолели 5-километровый забег.

Справка 

Марафон «Дорога жизни» проходит во Всеволожском районе Ленинградской области с 1970 года. 

Основатель марафона «Дорога жизни» — чемпион мира по лёгкой атлетике среди ветеранов, тренер, житель блокадного Ленинграда Григорий Иванович Колгашкин.

Источник: Администрация Ленобласти
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

8-01-2023, 13:32
В Ленобласти готовятся к патриотическому марафону
23-01-2023, 14:56
В музее-заповеднике «Прорыв блокады Ленинграда» появится новый выставочный павильон
Вчера, 16:09
Марш-пробег по «Дороге жизни»
10-11-2022, 19:09
В Ленобласти формируют реестр объектов нематериального культурного наследия
22-11-2022, 09:48
Вспоминаем «Дорогу жизни»
25-10-2022, 08:58
Задержан подозреваемый в осквернении мемориала «Разорванное кольцо на Дороге жизни»

Происшествия на дорогах

0
92
Сегодня, 14:43
В Ленобласти "Рено Дастер" вылетел в кювет. Пострадала пассажирка
0
97
Сегодня, 14:36
На КАД иномарка сбила девушку, вышла на дорогу после ДТП
0
99
Сегодня, 13:06
На КАД произошло массовое ДТП с участием четырех автомашин
0
131
Вчера, 16:46
На КАД автомобиль BMW влетел в стоящую «Газель». Водитель погиб, пассажир в больнице
Наверх