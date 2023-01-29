В Ленобласти проходит 54-й марафон «Дорога жизни»

Исторические километры Дороги жизни — бегом и скандинавской ходьбой: во Всеволожском районе Ленинградской области проходит 54-й марафон «Дорога жизни».

«Сегодня марафон «Дорога жизни» проходит у нас на ленинградкой земле 54-й раз. Когда он только начинался, в нем принимали участие всего несколько человек, а сегодня он собрал более 3 тысяч участников всех возрастов из разных регионов страны. Очень важно не забывать ради чего мы это делаем. Напомню, что марафон организован совместно двумя регионами — Ленинградской областью и Санкт-Петербургом. И мы проводим его, как дань памяти тем, кто пережил блокаду Ленинграда, тем, кто защищал и освобождал Ленинград», — сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Традиционный маршрут марафона ведет по легендарной Дороге жизни от памятника «Разорванное кольцо» до монумента «Цветок Жизни».

«Дорога жизни» — не просто забег, а день памяти: многие участники бегут с флагами и гвоздиками — чтобы финишировать и почтить память погибших в блокаду Ленинграда, возложив цветы к монументу «Цветок жизни». На протяжении всего марафона на трассе звучит военная музыка — песни военных лет сопровождают бегунов.

Среди постоянных участников марафона «Дорога жизни» — сотрудники администрации Ленинградской области. В этом году на дистанции 42,2 км стартовал председатель регионального комитета по природным ресурсам Денис Беляев. Глава комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленобласти Лира Бурак и председатель комитета по обращению с отходами Анастасия Кузнецова прошли 5-километровый маршрут скандинавской ходьбой, а управление ветеринарии Ленобласти во главе с руководителем Леонидом Кротовым и председатель областного комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Светлана Нерушай преодолели 5-километровый забег.

Справка

Марафон «Дорога жизни» проходит во Всеволожском районе Ленинградской области с 1970 года.

Основатель марафона «Дорога жизни» — чемпион мира по лёгкой атлетике среди ветеранов, тренер, житель блокадного Ленинграда Григорий Иванович Колгашкин.