Вспоминаем «Дорогу жизни»

«Питерец.ру» отмечает, что ровно 81 год назад была открыта так называемая «Дорога жизни». Это была магистраль, соединяющая Ленинград и тыл. Она проходила по льду Ладожского озера.

По этому пути в город поставляли еду и боеприпасы, а также вывозили оттуда раненных. В работе этой временной магистрали участвовали более 20 тыс. человек. Они прокладывали, расчищали и обслуживали этот маршрут протяженностью 30 км.

Александр Беглов признается, что в городе помнят и чтят тех людей, кто защищал Ленинград. Эти люди не щадили собственной жизни. Дорога жизни стала настоящим спасением.

В 2023 и 2024 году в Петербурге будут отмечать 80 лет со дня прорыва и снятия блокады Ленинграда. Этим мероприятия уделят очень серьезное внимание.