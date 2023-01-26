Росгвардейцы поздравили жительницу блокадного Ленинграда

В Санкт-Петербурге росгвардейцы поздравили 86-летнюю жительницу блокадного Ленинграда Жанну Михайловну Курепину с 79-й годовщиной полного снятия немецко-фашисткой блокады города.

Заместитель командующего Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Денис Ермаков от имени личного состава округа вручил ветерану памятные сувениры с пожеланиями здоровья, долгих лет жизни, любви и согласия.

Жанна Михайловна была пятилетним ребенком, когда немецко-фашистские войска взяли Ленинград в кольцо, во время одной из бомбёжек погибла её бабушка с внуком. После войны блокадница трудилась гражданским сотрудником в специальном моторизованном полку.