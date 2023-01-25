Росгвардейцы почтили память погибших защитников Ленинграда, прорывавших немецко-фашисткую блокаду

В канун 79-й годовщины полного снятия немецко-фашисткой блокады Ленинграда военнослужащие и сотрудники Северо-Западного округа Росгвардии возложили цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке в Кировском районе Ленинградской области. В том числе росгвардейцы почтили память бойцов 20-й стрелковой дивизии НКВД, которая вела бои в этом месте.

В церемонии приняли участие командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Алексей Воробьев, военнослужащие 33-й бригады оперативного назначения, специального моторизованного полка, подразделений ОМОН и вневедомственной охраны Росгвардии, командование и курсанты Санкт-Петербургского института Росгвардии.

После чего в музее прорыва блокады Ленинграда состоялась военно-научная конференция, посвящённая действиям войск в ходе прорыва блокады.