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Питерец.ру » Общество » Росгвардейцы почтили память погибших защитников Ленинграда, прорывавших немецко-фашисткую блокаду

Росгвардейцы почтили память погибших защитников Ленинграда, прорывавших немецко-фашисткую блокаду

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44
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Росгвардия
Росгвардейцы почтили память погибших защитников Ленинграда, прорывавших немецко-фашисткую блокаду

В канун 79-й годовщины полного снятия немецко-фашисткой блокады Ленинграда военнослужащие и сотрудники Северо-Западного округа Росгвардии возложили цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке в Кировском районе Ленинградской области. В том числе росгвардейцы почтили память бойцов 20-й стрелковой  дивизии НКВД, которая вела бои в этом месте.

В церемонии приняли участие командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Алексей Воробьев, военнослужащие 33-й бригады оперативного назначения, специального моторизованного полка, подразделений ОМОН и вневедомственной охраны Росгвардии, командование и курсанты Санкт-Петербургского института Росгвардии.

После чего в музее прорыва блокады Ленинграда состоялась военно-научная конференция, посвящённая действиям войск в ходе прорыва блокады.

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