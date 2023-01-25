Прокуратура Ленобласти держин на контроле вопросы реализации программ по переселению граждан из ветхого жилья

В 2022 году Всеволожским, Волховским, Кингисеппским, Лодейнопольским, Лужским, Тихвинским, Подпорожским городскими прокурорами осуществлялся надзор за завершением ООО «Спецзастройщик ЛО 1» строительства домов, подлежащих передаче для расселения граждан из аварийного жилого фонда.

В связи с наличием рисков по несвоевременному завершению строительства Всеволожской, Лужской, Кингисеппской городскими прокуратурами в 4 квартале 2022 года главам администраций, а Волховской городской прокуратурой – застройщику объекта объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона.

Ход строительства домов неоднократно обсуждался на заседаниях межведомственной рабочей группы в аппарате региональной прокуратуры, а также в городских прокуратурах.

Руководители прокуратуры области, городские прокуроры регулярно выезжали на объекты для обеспечения текущего надзора за ходом строительства.

В результате комплекса принятых органами прокуратуры мер в ноябре – декабре 2022 года в эксплуатацию введено 10 многоквартирных домов, в которые в ближайшее время будут переселены более 2 тысяч человек.

В настоящее время органами местного самоуправления ведется работа по заключению с гражданами договоров о передаче жилых помещений.

Фактическое переселение граждан, а также вопросы реализации программы в 2023 году находятся на контроле прокурора области.