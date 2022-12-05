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Питерец.ру » Общество » По поручению прокурора Ленобласти принимаются меры к защите прав инвалидов

По поручению прокурора Ленобласти принимаются меры к защите прав инвалидов

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Опубликовал: Вадик Котов
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По поручению прокурора Ленинградской области Сергея Жуковского принимаются меры к защите прав инвалидов

Организовано проведение проверок соблюдения законодательства в сфере защиты прав инвалидов, в ходе которых особое внимание уделяется повышению уровня доступности социальных и иных объектов для инвалидов, обеспечению их трудовых прав, а также права на своевременное и полное обеспечение положенными лекарствами и медицинскими изделиями, средствами технической реабилитации.

За 10 месяцев текущего года органами прокуратуры области выявлено свыше 400 нарушений закона, в целях устранения которых в суд направлено более 50 заявлений, внесено более 200 представлений об устранении нарушений законодательства, к дисциплинарной ответственности по актам прокурорского реагирования привлечено 155 должностных лиц.

Тихвинской городской прокуратурой пресечены нарушения при размещении информации о созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой.

По представлению прокуратуры г. Сосновый Бор восстановлено твердое покрытие на парковочном месте, предназначенном для транспортного средства, на котором передвигается инвалид, нанесена дорожная разметка в виде специального знака, а также разметка по границе данного парковочного места. Этот же прокурор добился возложения на Администрацию городского округа обязанности оборудовать пандусом вход в многоквартирный дом, в котором проживает инвалид.

Гатчинским и Лодейнопольским городскими прокурорами пресечены нарушения прав инвалидов на получение услуг в бассейнах, связанные с ненадлежащим техническим оснащением для доступа инвалидов, а также с отсутствием специалистов по лечебной физкультуре.

По представлению прокуратуры области восстановлены права получателя социальных услуг, имеющего право на возмещение расходов за самостоятельно приобретенное средство технической реабилитации, которому ГУ «Ленинградское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации» незаконно отказано в предоставлении компенсации.

Прокурорскими проверками неоднократно вскрывались факты нарушения прав данной категории граждан на своевременное обеспечение лекарствами и изделиями. Так, по исковому заявлению прокурора области инвалид 1 группы, страдающая редким (орфанным) заболеванием, обеспечена необходимым лекарственным препаратом. По иску Кингисеппского городского прокурора в пользу обратившегося в прокуратуру гражданина взысканы денежные средства за самостоятельно приобретенные тест-полоски для глюкометра.

Тихвинским городским прокурором в судебном порядке защищены права граждан на обеспечение датчиками непрерывного мониторинга уровня глюкозы, расходными материалами к дыхательному аппарату.

По представлениям, внесенным Волховским, Гатчинским, Тосненским и Лужским городскими прокурорами, восстановлены права граждан на обеспечение лекарственным препаратом «Форсига», который назначается лицами, страдающим сахарным диабетом.

По фактам несвоевременного обеспечения лекарственными препаратами практическим всеми городскими и районными прокурорами вносились представления руководителям аптечных организаций.

Прокурорами принимаются меры к максимально оперативному получению информации о нарушениях прав инвалидов.

В частности, прокурором Ленинградской области Сергеем Жуковским в декабре текущего года осуществлен выезд в Каменногорский дом-интернат для престарелых и инвалидов. В ходе выезда проведена проверка соблюдения прав граждан, пребывающих в учреждении, проведен прием граждан. В ходе приема принято 5 обращений, по которым незамедлительно организованы проверки.
Аналогичные выездные и тематические приемы проведены всеми городскими и районными прокурорами, организовано проведение горячих линий, осуществляется взаимодействие с общественными организациями инвалидов.

Работа по надзору за соблюдением прав инвалидов находится на личном контроле прокурора области Сергея Жуковского и будет продолжена.

Источник: Прокуратура ЛО
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