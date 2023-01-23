Петербург прощается с журналистом Бэллой Курковой. Панихида прошла в Спасо-Преображенском соборе.

«Мы прощаемся с легендой журналистики Бэллой Алексеевной Курковой. 60 лет в журналистике – это целая эпоха. Она была бесстрашным человеком, боролась за правду, не взирая на личности. Самое главное - она любила нашу страну, Россию, любила наш город, всегда старалась его защитить», - сказал губернатор Александр Беглов.

Глава города отметил, что с приходом Бэллы Курковой на отечественном телевидении появились новые жанры, программу «Пятое колесо» смотрела вся страна. Она принимала участие в создании телеканала, посвященного культуре, двадцать лет возглавляла его петербургскую дирекцию. Была автором документальных фильмов, посвященных городу и петербургским деятелям культуры.

Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким Бэллы Курковой. Она будет похоронена на Смоленском кладбище.

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Бэлла Куркова начала работать на Ленинградском телевидении в 1968 году. Была редактором, заместителем руководителя редакции информации. С 1978 года возглавляла редакцию детских и молодежных программ, с 1986 -редакцию художественного вещания. В 1988 году выступила инициатором создания публицистической телепрограммы «Пятое колесо» и стала ее главным редактором. В 1990 году была избрана народным депутатом Ленсовета и народным депутатом РСФСР. С 1991 по 2000 годы являлась руководителем Санкт‑Петербургской дирекции Всероссийской государственной телерадиовещательной компании (ВГТРК). С 1992 года была председателем Федеральной телерадиовещательной службы «Россия» - впоследствии государственной телерадиокомпании «Петербург-5-й канал». С 2000 года работала руководителем Санкт‑петербургской дирекции телеканала «Культура» - ныне «Россия-Культура», входящей в ВГТРК. В последние годы являлась заместителем главного редактора главной редакции телеканала «Россия-Культура» по работе с Санкт‑Петербургом.