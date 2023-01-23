ента новостей

16:44
Вязаные свитера, шапки, носки и варежки: в Петербурге собирают теплые вещи для военнослужащих в рамках акции «Единой России» «Тепло для героя»
15:19
Адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости c 23 по 31 января
15:10
В Кировске две нетрезвые девушки-подростки избили учительницу начальных классов
15:02
В Красносельском районе задержали насильника девочки-инвалида
15:01
В Ленобласти стартовала Всероссийская патриотическая акция «Невский десант»
14:58
Новая группа петербургских волонтеров выехала в Мариуполь в составе гуманитарного десанта МГЕР
14:57
Петербург прощается с журналистом Бэллой Курковой
14:56
В музее-заповеднике «Прорыв блокады Ленинграда» появится новый выставочный павильон
14:55
Беглов не удостоил ветерана визитом, передав поздравление с 107-летием через Бельского
13:56
В Тихвине задержали двоих уличных грабителей
13:04
В Ленобласти задержан мужчина по подозрению в убийстве студента
12:42
Пенсионерк из Всеволожска потерял деньги поверив телефонному мошеннику
12:34
В Петербурге задержали телефонных мошенников
12:30
В Горбунках пенсионерка после разговора с мошенницей выкинула в окно 250 тысяч рублей
12:20
В Петербурге наркоман на «Порше» уходя от погони устроил массовое ДТП
12:11
В Приморском районе пожилой петербуржец погиб под колесами трамвая
10:40
Что делать с елкой
10:01
Выявляемость онкологии улучшилась
09:38
Подозреваемый в массовой стрельбы в Монтерей-парке застрелился
09:22
Появится электромобиль «Москвич»
09:20
Военное правительство Буркина-Фасо требует, чтобы французские войска покинули страну
09:13
Россиянка Алёна Сибиева стала одной из самых красивых бабушек Вселенной
09:11
Михаил Пашнин. Защитник СКА родился в Челябинске и начинал играть в «Мечеле»
20:17
Александр Бельский поздравил ветерана Валентина Рослякова со 107-летием
20:10
В Калининском районе в ДТП пострадала 5-летняя пассажирка
20:08
В массовом ДТП на КАД пострадали две несовершеннолетние девочки и водитель иномарки
16:23
В Петербурге два хулигана устроили стрельбу в парадной дома
10:51
Во Всеволожске обнаружили расчлененное тело мужчины
10:46
Министр образования Новой Зеландии Крис Хипкинс претендует на пост премьер-министра
10:16
В Петербурге депутаты приняли участие в мероприятиях, посвященных Китайскому Новому году
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Петербург прощается с журналистом Бэллой Курковой

Петербург прощается с журналистом Бэллой Курковой

0
52
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Администрация Петербурга
Петербург прощается с журналистом Бэллой Курковой. Панихида прошла в Спасо-Преображенском соборе.

Петербург прощается с журналистом Бэллой Курковой. Панихида прошла в Спасо-Преображенском соборе.

«Мы прощаемся с легендой журналистики Бэллой Алексеевной Курковой. 60 лет в журналистике – это целая эпоха. Она была бесстрашным человеком, боролась за правду, не взирая на личности. Самое главное - она любила нашу страну, Россию, любила наш город, всегда старалась его защитить», - сказал губернатор Александр Беглов.

Глава города отметил, что с приходом Бэллы Курковой на отечественном телевидении появились новые жанры, программу «Пятое колесо» смотрела вся страна. Она принимала участие в создании телеканала, посвященного культуре, двадцать лет возглавляла его петербургскую дирекцию. Была автором документальных фильмов, посвященных городу и петербургским деятелям культуры.

Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким Бэллы Курковой. Она будет похоронена на Смоленском кладбище.

***

Бэлла Куркова начала работать на Ленинградском телевидении в 1968 году. Была редактором, заместителем руководителя редакции информации. С 1978 года возглавляла редакцию детских и молодежных программ, с 1986 -редакцию художественного вещания. В 1988 году выступила инициатором создания публицистической телепрограммы «Пятое колесо» и стала ее главным редактором. В 1990 году была избрана народным депутатом Ленсовета и народным депутатом РСФСР. С 1991 по 2000 годы являлась руководителем Санкт‑Петербургской дирекции Всероссийской государственной телерадиовещательной компании (ВГТРК). С 1992 года была председателем Федеральной телерадиовещательной службы «Россия» - впоследствии государственной телерадиокомпании «Петербург-5-й канал». С 2000 года работала руководителем Санкт‑петербургской дирекции телеканала «Культура» - ныне «Россия-Культура», входящей в ВГТРК. В последние годы являлась заместителем главного редактора главной редакции телеканала «Россия-Культура» по работе с Санкт‑Петербургом.

Источник: Администрация Петербурга
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

19-01-2023, 17:27
Александр Бельский выразил соболезнования родным и близким Бэллы Курковой
31-10-2022, 16:59
Губернатор Александр Беглов выразил глубокие соболезнования родным и близким Майи Пильдес
26-09-2022, 19:43
Александр Бельский выразил соболезнования родным и близким погибших в Ижевске
28-12-2022, 14:20
Петербург простился с генеральным директором АО «Адмиралтейские верфи» Александром Бузаковым
10-08-2022, 16:27
Беглов почтил память Анатолия Собчака
7-06-2022, 16:29
Александр Бельский и Александр Беглов вручили паспорта юным петербуржцам

Происшествия на дорогах

0
112
Сегодня, 12:20
В Петербурге наркоман на «Порше» уходя от погони устроил массовое ДТП
0
100
Сегодня, 12:11
В Приморском районе пожилой петербуржец погиб под колесами трамвая
0
119
Вчера, 20:10
В Калининском районе в ДТП пострадала 5-летняя пассажирка
0
106
Вчера, 20:08
В массовом ДТП на КАД пострадали две несовершеннолетние девочки и водитель иномарки
Наверх