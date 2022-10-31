Губернатор Александр Беглов выразил глубокие соболезнования родным и близким Майи Пильдес

"Петербургская школа понесла невосполнимую утрату. Мы потеряли замечательного педагога, руководителя и организатора, – председателя Академической гимназии № 56 Санкт‑Петербурга, народного учителя Российской Федерации Майю Борисовну Пильдес", - отмечается в соболезновании, направленном Александром Бегловым родным и близким покойной. Глава города также выразил соболезнования коллегам и друзьям Майи Борисовны, её многочисленным выпускникам, - всем, кому она дала путевку в жизнь.

«С легендарным именем Майи Борисовны Пильдес связаны многие успехи петербургского образования в новейшей истории города, - подчеркнул губернатор. - Человека, беззаветно преданного своему делу и нашему городу, отличали профессионализм, доброта, порядочность, ответственность, достоинство. Настоящий Учитель, она всегда говорила, что мечтает о школе счастливых людей, счастливых учителей, счастливых учеников и их родителей. И ей удалось создать на Петроградской стороне такую школу, знаменитую за пределами Санкт‑Петербурга и России.

Академическая гимназия №56, отметил Александр Беглов, стала под руководством Майи Борисовны крупнейшим образовательным комплексом Северо-Запада, многократным победителем национальных конкурсов образовательных учреждений. Сегодня Гимназия продолжает выполнять главную миссию – предоставляет все возможности для качественного образования, наиболее полной реализации способностей юных петербуржцев.

"Майя Борисовна любила вспоминать свою вожатскую молодость, с которой началась ее педагогическая биография. Ту особую творческую и созидательную атмосферу, которая вдохновляет и детей, и взрослых, - отметил глава города. - Она так и осталась до последних дней главной вожатой для всего педагогического сообщества Петербурга".

В своем соболезновании губернатор напомнил, что Майя Борисовна была известна любовью к детям, безграничной верой в талант каждого ребенка, твердостью убеждений и верностью призванию. Она пользовалась глубочайшим уважением коллег, педагогического сообщества страны, учеников и их родителей, всех петербуржцев.

"Память о Майе Борисовне Пильдес навсегда сохранится в наших сердцах, - подчеркнул Александр Беглов. - Ее вклад в образование был и всегда будет стратегической вехой для петербургской педагогики".