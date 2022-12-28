Петербург простился с генеральным директором АО «Адмиралтейские верфи» Александром Бузаковым

На Адмиралтейских верфях прошла церемония прощания с генеральным директором предприятия Александром Сергеевичем Бузаковым.

«Александр Сергеевич внёс огромный вклад в развитие обороноспособности нашей страны, укрепление её экономической мощи. Он был человеком волевым, требовательным и преданным делу. Он любил Россию, любил наш город и предприятие, которому посвятил свою жизнь», – сказал Александр Беглов.

Александр Бузаков начал трудовой путь инженером на Адмиралтейских верфях, а последние 11 лет возглавлял предприятие. Под его руководством Адмиралтейские верфи укрепили позиции и добились новых успехов как в военном, так и в гражданском кораблестроении. Александр Бузаков принимал активное участие в работе Промышленного совета Санкт‑Петербурга.

От имени Правительства Санкт‑Петербурга губернатор выразил соболезнования родным, близким и коллегам Александра Бузакова.