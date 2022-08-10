Беглов почтил память Анатолия Собчака

Сегодня исполняется 85 лет со дня рождения первого мэра Санкт‑Петербурга Анатолия Собчака. Губернатор Александр Беглов возложил цветы к его могиле на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

Глава города отметил, что Анатолий Собчак стал одним из лидеров новой России.

«Анатолий Александрович был политиком российского масштаба. Его имя – одно из самых ярких в истории не только Петербурга, но и всей страны. Многие проекты, которые сегодня уже стали реальностью, были задуманы им и его командой профессионалов. Сегодня его ученики и соратники определяют курс нашей страны», - сказал губернатор.

Александр Беглов подчеркнул, что все петербуржцы благодарны ему, за то, что что он вернул нашему городу гордое имя – Санкт‑Петербург.

Память политика почтили вдова Анатолия Собчака Людмила Нарусова, его друзья и коллеги.

У могилы первого мэра прошла поминальная служба.