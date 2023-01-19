Александр Бельский выразил соболезнования родным и близким Бэллы Курковой

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский выразил глубокие соболезнования родным и близким телевизионной журналистки, заслуженного работника культуры РСФСР, руководителя Пятого канала (1992-1995) Бэллы Курковой:

– От нас ушла одна из ярких представительниц петербургской журналистики, которую любили и уважали жители нашего города. Бэлла Алексеевна достигла впечатляющих успехов на телевидении, создала и возглавляла программу, завоевавшую популярность в годы политических преобразований. Ее постоянное стремление к творческому росту, объективность, авторский стиль подачи материала вызывали искреннее восхищение коллег. До последнего своего дня она оставалась глубоко преданной профессии. Светлая память Бэлле Алексеевне.

Бэлла Куркова родилась 26 декабря 1935 года в Брянске. После окончания факультета журналистики ЛГУ работала на Чукотке, затем переехала в Ленинград. В 1962-1968 годах была корреспондентом детской газеты «Ленинские искры». Многие годы посвятила работе на ленинградском телевидении, пройдя путь от редактора до главного редактора. В апреле 1988 года создала авторскую программу «Пятое колесо». В 1991-2000 годах –директор Ленинградской дирекции Всероссийской государственной телерадиовещательной компании (ВГТРК). С 1992 по 1995 годы возглавляла государственную телерадиокомпанию «Петербург – Пятый канал». В 2000 году назначена на пост директора городской дирекции канала «Культура».