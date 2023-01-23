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Питерец.ру » Общество » Выявляемость онкологии улучшилась

Выявляемость онкологии улучшилась

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47
Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
womens.es
С выявляемостью онкозаболеваний в Петербурге стало лучше

«Питерец.ру» сообщает, что в 2022 году в Северной столице улучшилась выявляемость онкологии. За прошедший год было зафиксировано 29 тыс. таких случаев. Если сравнивать с 2021 годом, их стало больше на 16%. В 2021 году было выявлено 25 тыс. случаев онкозаболеваний.

В 2022 году уровень выявляемости рака достиг 58%. В Минздраве называют показатель в 56%. Речь идет о I и II стадии заболевания. Положительные изменения коснулись и смертности от рака. Она в Петербурге снизилась с 2,4% до 1,7%. Так что по сравнению с 2021 годом этот уровень заметно сократился.

Онкозаболевания – одна из наиболее актуальных медицинских проблем. Специалисты ведут активную борьбу с этим недугом. Если выявить рак на ранней стадии, его можно вылечить.

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