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Питерец.ру » Общество » Умерло больше матерей

Умерло больше матерей

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Как обстоят дела с материнской смертностью?

Пандемия коронавируса оказала заметное влияние на многие сферы жизни. К таковым относится и рождаемость. К сожалению, заметно увеличилась смертность. Опаснейший вирус унес жизни многих людей.

Так в 2021 году в Северной столице резко увеличился уровень смертности матерей. Этот показатель стал выше на 300%. Данные цифры озвучил руководитель Горкомздрава Дмитрий Лисовец. Он отметил, что причиной этого стала тяжелая форма ковида у рожениц.

От причин непосредственно обусловленных беременностью умерло 3,6 на 100 тыс. человек. Однако показатель смертности от косвенных причин составил 50,9 на 100 тыс. рождающих.

Если говорить о количестве рожденных детей, то здесь Петербург вышел на показатели, присущие городу до пандемии. В 2021 году здесь родилось 55 тыс. детей. Это гораздо больше, нежели в 2020 году.

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