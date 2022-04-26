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Питерец.ру » Статьи » Здоровье, медицина » Инновационные методы лечения рака лёгких в Израиле

Инновационные методы лечения рака лёгких в Израиле

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
PiXABAY
Основные методы лечения рака лёгких

Основные методы лечения рака лёгких

Практически в каждой семье есть курильщик, и это лишь небольшой шаг к более поздним осложнениям, нередко заканчивающимся раком легких. Именно, рак легких лидирует в списке самых опасных видов рака. Однако оказывается, что израильские ученые нашли способ побороть эту болезнь.

Эффективность новой технологии облучения опухолей альфа-излучением исключительно высока и достигает 70%! Напомним, что сегодня — по крайней мере, в нашей стране — случаи раннего выявления рака легких лечат с помощью:

  • хирургическое лечение,
  • лучевая терапия,
  • химиотерапия.

Рак лёгких — шансы на излечение

Диагноз жесток. По статистике — вообще только 20 процентов пациентов с раком легких будут жить один год после постановки диагноза, этот процент снижается до 6% в течение 5 лет после постановки диагноза. Выживаемость зависит от стадии рака при постановке диагноза и от выбора метода лечения. Если рак диагностируется на ранней стадии, пациент в среднем проживет не менее 5 лет — после постановки диагноза, из которых у некоторых пациентов есть шанс на постоянное излечение.

К сожалению, некоторые больные отказываются от классической медицины и обращаются за помощью к целителям, часто доверяют себя натуральной медицине, а есть и те, кто поддается болезни без боя.

Инновационные методы лечения рака лёгких в Израиле

Революционная технология была запатентована в 2003 году, и споры о правах на интеллектуальную собственность продолжались долгие годы. Только в 2015 году было принято решение, что Alpha Tau возьмет на себя ответственность за дальнейшее развитие технологии, сообщает портал israel21c.org.

Новый метод уничтожения раковых клеток разработали двое ученых. На данный момент полная элиминация солидных опухолей (построенных из однородной ткани) наблюдается у 70% всех выявленных случаев, при уменьшении их размера — 100 процентов!

«Мы считаем, что наша технология имеет огромную клиническую ценность не только в уничтожении опухолей, но и в предотвращении их распространения на другие органы. Невероятно видеть пациентов, чья продолжительность жизни оценивалась в несколько недель, и у которых через 60 дней не остается даже следов рака», — говорит один из ученых.

Помочь в лечении рака легких в Израиле поможет доктор Ирина Стефански. Доктор работает в сфере онкологии уже более 20 лет и помогла множеству больных.

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