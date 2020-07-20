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Питерец.ру » Общество » Общественники предлагают оптимизировать маршрутизацию онкологических больных

Общественники предлагают оптимизировать маршрутизацию онкологических больных

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Опубликовал: Вадик Котов
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© CC0
ОНФ в Санкт-Петербурге предлагает оптимизировать маршрутизацию онкологических больных

ОНФ в Санкт-Петербурге обратился к профильному вице-губернатору с просьбой активизировать работу в медицинских организациях первичного звена здравоохранения по профилю «онкология» и обратить внимание на необходимость оптимизации системы маршрутизации онкологических больных в целях обеспечения своевременной и доступной помощью в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

По данным экспертов ОНФ, в настоящее время в городе снизилась выявляемость онкологических заболеваний, в том числе на ранней стадии. Это связано с тем, что в медицинских организациях первичного звена здравоохранения в условиях сложившейся эпидемической ситуации в меньшей степени проводится работа по направлению пациентов с подозрением или выявлением онкологического заболевания в учреждения второго уровня для получения специализированной медицинской помощи по профилю «онкология».

К примеру, ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический)» продолжает проводить лечение больных со злокачественными новообразованиями в непрерывном порядке, но в учреждении имеет место тенденция к снижению потока пациентов.

Анализируя динамику визитов в центр онкологических пациентов с целью консультаций, обследования и госпитализации в 2020 году, эксперты ОНФ отметили их значительное снижение. Общее количество пациентов уменьшилось на 15%, первичных – на 25%. Большая часть получающих в настоящее время онкологическую помощь в центре – это люди с уже установленным диагнозом, длительно получающие терапию.

По данным онкоцентра, динамика посещаемости пациентами амбулаторно-консультативного отделения (АКО) в мае-июне в отношении к январю-февралю вторичными пациентами снизилась на 7 процентов, первичными – на 31 процент. Кроме того, существенно снизилось выявление онкологии на ранней стадии. Число больных, обратившихся в АКО в апреле – июне с I стадией составило 23%, со II стадией - 26%.

По мнению экспертов, с учетом имеющих место негативных тенденций во второй половине 2020 года можно ждать увеличения числа онкобольных, роста нагрузки на онкологические стационары со снижением доступности (очереди), увеличения числа запушенных форм рака, затрат на специализированное лечение, роста одногодичной летальности.

«Считаю, что в целях обеспечения достижения установленных президентом Российской Федерации целевых показателей по снижению смертности от онкологических заболеваний, выполнения мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» Санкт-Петербурга крайне необходимо активизировать деятельность амбулаторно-поликлинических медицинских организаций с категорией онкологических больных для обеспечения доступной и своевременной специализированной помощи, а также разработать и утвердить маршрутизацию онкобольных в условиях сложившейся эпидемической ситуации», - подчеркнул член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге Владимир Моисеенко.
Источник: ОНФ в Санкт-Петербурге
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