Какой отпуск считается идеальным?

«Питерец.ру» сообщает, что среди жителей Северной столицы был проведен опрос по поводу отпуска. Причем узнавали мнение людей, которые ищут высокооплачиваемую работу или уже занимаются такой деятельностью.

9% респондентов считают, что отпуск должен длиться 10 дней. 21% опрошенных уверены, что отдыхать необходимо не менее 14 дней. 16% уверены, что отпуск нужно давать более чем на 4 недели. Большинство же (54%) высказываются за отпуск в 28 дней.

При этом об отпуске в 4 недели или более мечтают 38% женщин и 34% мужчин. Остальные делятся на две группы. Представители первой уже имеют отпуск нужной длительности. Работники второй группы не считают этот вопрос настолько принципиальным, чтобы начать мечтать.

В общем, представления об идеальном отпуске разное. Причем это касается не только его длительности, но и места проведения.