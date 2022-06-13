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Питерец.ру » Общество » Какой отпуск считается идеальным?

Какой отпуск считается идеальным?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gorod-plus.tv
Петербуржцы поделились своими представлениями идеальном отпуске

«Питерец.ру» сообщает, что среди жителей Северной столицы был проведен опрос по поводу отпуска. Причем узнавали мнение людей, которые ищут высокооплачиваемую работу или уже занимаются такой деятельностью.

9% респондентов считают, что отпуск должен длиться 10 дней. 21% опрошенных уверены, что отдыхать необходимо не менее 14 дней. 16% уверены, что отпуск нужно давать более чем на 4 недели. Большинство же (54%) высказываются за отпуск в 28 дней.

При этом об отпуске в 4 недели или более мечтают 38% женщин и 34% мужчин. Остальные делятся на две группы. Представители первой уже имеют отпуск нужной длительности. Работники второй группы не считают этот вопрос настолько принципиальным, чтобы начать мечтать.

В общем, представления об идеальном отпуске разное. Причем это касается не только его длительности, но и места проведения.

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