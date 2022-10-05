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Питерец.ру » Экономика » Людей на удаленке стало больше

Людей на удаленке стало больше

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56
Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
profile.ru
Петербуржцы стали активно интересоваться вакансиями с удаленкой

«Питерец.ру» сообщает, что этой осенью в Северной столице вырос интерес к удаленке. Люди стали активнее интересоваться вакансиями с таким режимом работы. Причем сами работодатели чаще предлагают этот формат, ну а люди охотно откликаются на подобные предложения.

Сейчас в городе примерно 2 тыс. вакансий с удаленкой. Причем эксперты уверены, что это число будет расти. Отношение к удаленной работе существенно изменилось, поскольку люди увидели преимущества такого формата.

Не нужно ежедневно ездить в офис, тратить время и деньги на дорогу. Заниматься трудовой деятельностью можно и дома. 12% петербуржцев работают в таком режиме еще со времен локдауна. 9% перешли на удаленку чуть позже. При этом 57% граждан желают такого перехода.

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