ента новостей

10:17
Связаны ли работа и здоровье?
09:45
Стройматериалы должны подешеветь
09:25
Психотерапевт о кофе
16:25
В Ленобласти пенсионерка поверила в историю о ДТП и отдала аферистам 300 тысяч
16:01
СК РФ проверит информацию о планируемом сносе бывшего кинотеатра после обращения петербурженки
14:35
Росгвардейцы оказали помощь петербуржцам, пострадавшим от жары и нападения неизвестного
13:00
В Ленобласти сын поджег в бане мать и соседа
11:28
На Софийской овощебазы фура сбила 3-летнюю девочку
10:42
В Горелово на пепелище сгоревшего дома обнаружили два трупа
00:17
«Динамо» победило «Спартак» с минимальным преимуществом благодаря ошибке Наиля Умярова
19:18
Перед стартом турнира имени Н. Г. Пучкова СКА обыграл «Сочи»
14:12
В Петербурге установят памятник Александру Блоку
14:08
В Петербурге Дворцовый мост подсветят в цвета российского флага
14:02
Дрозденко передал Кингисеппу грамоту о присвоении почетного звания «Город воинской доблести»
13:59
Выставка Софии Азархи «Сентиментальное воспитание»
13:56
Выставка «FarbenLeben»
13:53
На пляже Финского залива нашли снаряд времен ВОВ
13:51
Великобритания с каждым днем ​​все глубже погружается в кризис
13:50
После ареста Харлашкина СМИ не исключают, что своих мест лишатся другие чиновники
13:29
Полиция поместила католического епископа под домашний арест после рейда на епархию в Никарагуа
13:23
В Петербурге у пенсионерки выманили 2,5 миллиона рублей
13:15
В Петербурге пожилая женщина отдала мошенникам почти 3,4 миллиона рублей
13:05
В Ленобласти мотоцикл после удара с иномаркой отлетел в отечественную легковушку
12:57
В Мурино тушили балкон
11:43
Автогонок у нас больше не будет?
11:27
Ковид становится сезонным заболеванием
10:21
Европе временно перекроют газ
18:31
«Военно-медицинская эстафета» в рамках «АрМИ 2022» продолжилась соревнованиями младшего и среднего медицинского состава
15:50
В Ивангороде Ленинградской области состоится военно-патриотическая акция в честь Дня государственного флага России
14:48
В Петербурге 17-летний турист из Ижевска устроился курьером к телефонным мошенникам
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Связаны ли работа и здоровье?

Связаны ли работа и здоровье?

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Петербуржцы поделились, как работа оказывает влияние на их здоровье

«Питерец.ру» сообщает, что среди жителей Северной столицы провели опрос по поводу влияния работы на здоровье. Большинство опрошенных это влияние ощущают на своем собственном примере. Причем основной проблемой здесь становится сидячий образ жизни. Об этом рассказали примерно половина респондентов. Нехватка активности становится реальностью для многих программистов и бухгалтеров.

Еще многие опрошенные подчеркивают негативное влияние переработок. Эти дополнительные нагрузки сказываются на организме. Большую роль также играют психологические факторы. Примерно треть работников хотели бы улучшить взаимоотношения со своими коллегами. 10% респондентов не заметили какой-либо связи между работой и здоровьем.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

6-10-2020, 08:08
Алкоголь на работе
24-02-2021, 08:38
Признались в лени
13-06-2022, 13:41
Какой отпуск считается идеальным?
1-01-2021, 10:58
Праздники дома
14-05-2019, 10:49
День фрилансера
3-06-2022, 10:01
Кто подвержен выгоранию

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
108
Вчера, 11:28
На Софийской овощебазы фура сбила 3-летнюю девочку
0
120
20-08-2022, 13:05
В Ленобласти мотоцикл после удара с иномаркой отлетел в отечественную легковушку
0
127
19-08-2022, 12:57
На КАД произошло массовое ДТП с пятью автомобилями
0
124
19-08-2022, 12:48
В Петербурге УАЗ-Патриот совершил наезд на металлическое ограждение. Водитель скончался на месте
Наверх