Связаны ли работа и здоровье?

«Питерец.ру» сообщает, что среди жителей Северной столицы провели опрос по поводу влияния работы на здоровье. Большинство опрошенных это влияние ощущают на своем собственном примере. Причем основной проблемой здесь становится сидячий образ жизни. Об этом рассказали примерно половина респондентов. Нехватка активности становится реальностью для многих программистов и бухгалтеров.

Еще многие опрошенные подчеркивают негативное влияние переработок. Эти дополнительные нагрузки сказываются на организме. Большую роль также играют психологические факторы. Примерно треть работников хотели бы улучшить взаимоотношения со своими коллегами. 10% респондентов не заметили какой-либо связи между работой и здоровьем.