Сотрудники ГИБДД провели масштабный рейд «Нетрезвый водитель»

Сотрудники дорожной полиции провели первый в новом году масштабный рейд, направленный на выявление пьяных водителей. Им помогали специалисты регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков.

За 2 дня работы на дорогах региона было выявлено около 250 пьяных водителей. Большинство из них привлечено к административной ответственности. Исключение составили 21 любитель нетрезвой езды. В отношении них возбудили уголовные дела, так как они повторно попались пьяными за рулем и ранее были лишены права управления автомобилем.

Всего с начала 2023 г. на территории СПб и ЛО в результате ежедневной профилактической работы сотрудники Госавтоинспекции за управление ТС в состоянии опьянения привлекли к ответственности более 550 водителей. Из них в отношении 42 водителей возбудили уголовные дела за повторную езду в нетрезвом состоянии.

В 2022 г. планомерная работа петербургской полиции привела к снижению на треть количества «пьяных» ДТП и более чем на 50% - числа пострадавших людей в таких авариях.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление ТС в состоянии опьянения или за передачу управления ТС лицу, находящегося в состоянии опьянения, ст. 12.8 КоАП РФ, предусмотрено наложение административного штрафа в размере 30 тыс. руб. с лишением права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет. В случае, если водитель повторно совершает данное правонарушение, наступает уголовная ответственность.

С целью снижения числа ДТП с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, Госавтоинспекция СПб и ЛО призывает граждан к содействию. Если Вы заметили нетрезвого водителя, незамедлительно сообщите о нем по телефону 112, пока не случилась трагедия.