В Петербурге и Ленобласти сотрудники ДПС провели рейды под названием «Нетрезвый водитель»

В минувшие выходные дни сотрудники дорожной полиции провели очередной профилактический рейд под кодовым названием «Нетрезвый водитель». Почти одна тысяча экипажей ДПС выехали на патрулирование основных дорожных магистралей Санкт-Петербурга и Ленобласти. В помощь им были даны полицейские патрульно-постовой службы и специалисты Управления по контролю за оборотом наркотиков. Стартовав вечером 22 апреля, сотрудники ГИБДД подсчитали результаты операции утром в понедельник, 25 апреля. Всего в ходе рейда выявлено 492 водителя, находившихся за рулем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Все они были отстранены от управления автомобилем и привлечены к административной ответственности. Исключение составили 31 водитель, которые, как выяснилось, ранее уже привлекались к административной ответственности за «пьяную» езду. Их безусловно тоже отстранили от вождения и тоже привлекли к ответственности, но уже – уголовной. В отношении рецидивистов возбуждены уголовные дела по статье 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

В региональном УГИБДД отметили, что это самая высокая результативность операции «Нетрезвый водитель» за последние 3 года. Статистика аварийности подтверждает эффективность антиалкогольных рейдов дорожной полиции. В 1 квартале 2022 года количество пострадавших от пьяных водителей сократилось в полтора раза.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, статьей 12.8 КоАП РФ, предусмотрено наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. В случае, если водитель повторно совершает данное правонарушение, наступает уголовная ответственность.