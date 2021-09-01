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Питерец.ру » Общество » В Петербурге сотрудники ДПС провели рейд по выявлению нетрезвых водителей

В Петербурге сотрудники ДПС провели рейд по выявлению нетрезвых водителей

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Опубликовал: Вадик Котов
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Сотрудники ГИБДД в минувшие выходные провели рейд по выявлению нетрезвых водителей

В прошедшие выходные сотрудники ДПС провели масштабные профилактические мероприятия в Санкт-Петербурге и близлежащих районах Ленинградской области по борьбе с нетрезвым вождением. В общей сложности полицейские выявили 221 водителя, которые находились в состоянии опьянения. Как оказалось, 9 из них ранее уже привлекались к административной ответственности за нетрезвое вождение, были лишены права управления и, тем не менее, повторно сели за руль в пьяном виде. В отношении них возбуждены уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, ст. 12.8 КоАП РФ, предусмотрено наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. В случае, если водитель повторно совершает данное правонарушение, наступает уголовная ответственность.

Источник: ГУ МВД
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