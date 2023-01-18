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Депутаты возложили цветы к мемориалам жителям и защитникам блокадного Ленинграда

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
Депутаты возложили цветы к мемориалам жителям и защитникам блокадного Ленинграда

В честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда на площади Победы состоялась торжественная церемония возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда.

Память защитников осажденного города почтили Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, его заместитель Марина Шишкина, депутаты петербургского парламента Дмитрий Дмитриев, Павел Иткин, Роман Кононенко, Павел Крупник, Алексей Макаров, Андрей Малков, Дмитрий Павлов, Александр Ржаненков, Александр Шишлов. Также цветы к монументу возложили вице- губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев, сенаторы РФ, Главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов, временно исполняющий обязанности командующего войсками Западного Военного округа Сергей Рюмшин, представители ветеранских общественных организаций России и Белоруссии.

– Сегодня исполняется 80 лет с момента успешного завершения военной операции «Искра». 18 января 1943 года части Ленинградского и Волховского фронтов соединились, вражеское кольцо вокруг Ленинграда было прорвано. Это событие изменило ход истории. Зажатые в оккупационных тисках люди обрели надежду: в город пошли первые поезда с продовольствием и боеприпасами. Ещё год после прорыва Ленинград терпел бомбёжки и обстрелы, но расстановка сил на Северо-Западе окончательно поменялась. Победа над врагом была предопределена, – прокомментировал юбилейную годовщину прорыва блокады Александр Бельский.

К Вечному огню на Серафимовском кладбище возложили цветы заместитель Председателя ЗС СПб Николай Бондаренко, депутаты Юрий Гладунов, Андрей Горшечников, Марина Макарова.

Источник: ЗАКС
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