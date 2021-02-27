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Питерец.ру » Общество » Михаил Романов возложил цветы к мемориалу на площади Победы в Санкт-Петербурге

Михаил Романов возложил цветы к мемориалу на площади Победы в Санкт-Петербурге

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
Михаил Романов возложил цветы к мемориалу на площади Победы в Санкт-Петербурге

Депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Валентинович Романов принял участие в торжественной церемонии возложения цветов к монументу «Героическим защитникам Ленинграда» на площади Победы в Санкт-Петербурге. В мероприятии также приняли участие жители Северной столицы, представители властей города и сотрудники муниципалитетов, члены ветеранских и общественных организаций. Парламентарий возложил цветы к мемориалу, а затем побеседовал с горожанами.

Михаил Романов рассказал, что на месте памятника в годы Великой Отечественной войны проходила фронтовая дорога, по которой шли войска, техника и дивизии народного ополчения. Рядом находился передний край обороны Ленинграда – оборонительный рубеж «Ижора», состоящий из цепи ДОТов, пересекал Московский проспект. Монумент «Героическим защитникам Ленинграда» был открыт 9 мая 1975 года к 30-летию Победы в Великой Отечественной войне. Его создали скульптор Михаил Аникушин и архитекторы Сергей Сперанский и Валентин Каменский – участники обороны города. Монумент напоминает о трагической странице истории Ленинграда, не сдавшегося врагу и возродившегося к мирной жизни.

Парламентарий поздравил петербуржцев с Днем защитника Отечества, пожелав им здоровья, благополучия и мира, подчеркнув: сегодня каждый россиянин защищает Отечество, добросовестно выполняя свои обязанности, делая вклад в мощь и силу государства.

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